'एक रात में 2-3 करोड़ कमाई' Shilpa Shetty और Raj Kundra इस तरह हो रहे हैं मालामाल!
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) भले ही विवादों में घिरे रहते हैं, लेकिन कमाई के मामले में वे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक रात में वो इतनी तगड़ी कमाई कर रहे हैं कि जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शिल्पा शेट्टी आज सिर्फ एक सफल अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक बिजनेसवुमन भी हैं। वह बड़े पर्दे पर कम ही दिखती हैं, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में वह आज खूब नोट छाप रही हैं। हाल ही में, एक्ट्रेस के रेस्तरां बैस्टियन (Shilpa Shetty Restaurant Bastian) की कमाई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।
शिल्पा शेट्टी मुंबई में स्थित सेलेब फेवरेट लग्जरी रेस्तरां बैस्टियन की को-फाउंडर हैं। आज यह रेस्तरां सेलेब्स और रईसों का फेवरेट अड्डा बन गया है। जानी-मानीं राइटर और सोशलाइट शोभा डे ने रिवील किया कि लोग उनके रेस्तरां में महंगी-महंगी गाड़ियों में आते हैं और खूब खर्चा करते हैं।
एक रात में 2-3 करोड़ कमाता है रेस्तरां
शोभा डे ने एक हालिया इंटरव्यू में बैस्टियन के एक रात के टर्न ओवर पर शॉकिंग खुलासा किया है। बरखा दत्त के मोजो स्टोरी में शोभा ने कहा, "मुंबई में जिस तरह का पैसा है, वह हैरान करने वाला है। मुंबई में एक ही रेस्टोरेंट का एक रात का टर्नओवर 2-3 करोड़ रुपये है। जिस रात कम भीड़ होती है, उस रात टर्नओवर 2 करोड़ रुपये होता है और वीकेंड पर यह 3 करोड़ रुपये होता है। मैं खुद उस रेस्टोरेंट में यह देखने गई क्योंकि जब मैंने ये नंबर सुने तो मैंने कहा कि यह सच नहीं हो सकता।"
जब शोभा डे से पूछा गया कि वह किस रेस्तरां की बात कर रही हैं, तब उन्होंने शिल्पा शेट्टी के रेस्तरां का नाम लिया। उन्होंने कहा, "यह बास्टियन है। यह नया बास्टियन है। यह सबसे ऊपर है। यह 21,000 स्क्वायर फीट का है, यह तो सच भी नहीं लगता। आप जब अंदर जाते हैं तो आपको लगता है 'मैं कहां हूं?' आपको शहर का 360° व्यू मिलता है।"
खाने पर खर्च करते थे लाखों रुपये
शोभा का कहना है कि दादर में स्थित इस रेस्तरां के बाहर लंबी वेटिंग लिस्ट होती है। इस रेस्तरां में 1400 लोगों के बैठने की जगह है। हर फ्लोर पर 700 लोग बैठते हैं। इस रेस्तरां में लोग लैंबोर्गिनी और एस्टन मार्टिन जैसे महंगी गाड़ियों में आते हैं। उन्होंने आगे कहा, "मैं शॉक में थी। 700 डिनर करने वालों में से मैं एक भी चेहरे को नहीं जानती थी। वहां जवान लोग थे और वे टेबल के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी की टकीला की बोतलें ऑर्डर कर रहे थे। हर टेबल लाखों रुपये खर्च कर रही थी लेकिन वे सब बिल्कुल अजनबी थे।"
