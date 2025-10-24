'एक रात में 2-3 करोड़ कमाई' Shilpa Shetty और Raj Kundra इस तरह हो रहे हैं मालामाल!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शिल्पा शेट्टी आज सिर्फ एक सफल अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक बिजनेसवुमन भी हैं। वह बड़े पर्दे पर कम ही दिखती हैं, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में वह आज खूब नोट छाप रही हैं। हाल ही में, एक्ट्रेस के रेस्तरां बैस्टियन (Shilpa Shetty Restaurant Bastian) की कमाई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिल्पा शेट्टी मुंबई में स्थित सेलेब फेवरेट लग्जरी रेस्तरां बैस्टियन की को-फाउंडर हैं। आज यह रेस्तरां सेलेब्स और रईसों का फेवरेट अड्डा बन गया है। जानी-मानीं राइटर और सोशलाइट शोभा डे ने रिवील किया कि लोग उनके रेस्तरां में महंगी-महंगी गाड़ियों में आते हैं और खूब खर्चा करते हैं।