Shekhar Kapur को अंग्रेजी फिल्म के लिए मिला बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश अवॉर्ड, शबाना और सजल ने भी किया अभिनय

नई दिल्ली, जेएनएन। शेखर कपूर विश्व सिनेमा को भारत की देन कहे जा सकते हैं। उन्होंने अपने निर्देशकीय करियर में ज्यादा फिल्में नहीं बनायीं, मगर जितनी भी बनायीं, वो अपने कंटेंट के लिए किसी धरोहर से कम नहीं।

बैंडिंट क्वीन, मिस्टर इंडिया से लेकर एलिजाबेथ तक, शेखर के बेहतरीन निर्देशन के लिए जानी जाती हैं। अब उनकी उपलब्धियों में एक और फिल्म जुड़ गयी है- व्हॉट्स लव गॉट टु डू विद इट (What's Love Got To Do With It)। इस फिल्म के लिए शेखर को बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवॉर्ड प्रदान किया गया है।

फिल्म को चार कैटेगरी में मिले पुरस्कार

अवॉर्ड समारोह में फिल्म को नौ श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया था, जिनमें से फिल्म ने चार अवॉर्ड अपने नाम किये हैं। बेस्ट डायरेक्टर के अलावा बेस्ट ब्रिटिश फिल्म, बेस्ट स्क्रीनप्ले और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड भी फिल्म को मिला।

शेखर ने यह खबर सोशल मीडिया के जरिए फैंस तक पहुंचायी। उन्होंने लिखा- ''शुक्रिया ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स। यह एकदम अनपेक्षित सम्मान है। लेकिन, सही मायनों में यह पुरस्कार व्हॉट्स लव... टीम का है। कोई भी निर्देशक इस टीम को जोड़कर ही बनता है।''

शेखर की इस पोस्ट पर मनोज बाजपेयी ने उन्हें बधाई दी है। मनोज ने अपने करियर की शुरुआत शेखर की फिल्म बैंडिट क्वीन से ही की थी।

15 साल बाद बनायी 'व्हॉट्स लव...'

शेखर के अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करें तो 1998 में आयी उनकी फिल्म एलिजाबेथ को बेस्ट मेकअप कैटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड दिया गया था। वहीं, 2007 में आये इसके सीक्वल एलिजाबेथ- द गोल्डन एज ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर अवॉर्ड जीता था।

इसके बाद शेखर ने कोई फिल्म निर्देशित नहीं की और 2022 में 'व्हॉट्स लव...' से वापसी की। शेखर फिलहाल अपनी क्लासिक हिंदी फिल्म मासूम के सीक्वल के लिए चर्चा में हैं, जिसकी घोषणा उन्होंने हाल ही में की है।

क्या है फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट?

What's Love... ब्रिटिश रोमांटिक कॉमेडी है, जो ब्रिटेन के साथ अमेरिका और भारत में रिलीज हुई थी। लिली जेम्स शाजाद लतीफ, शबाना आजमी, एमा थॉम्पसन, सजल अली, ओलिवर क्रिस और आसिम चौधरी ने प्रमुख किरदार निभाये।

कहानी लंदन और लाहौर में दिखायी गयी है। फिल्ममेकर जोई स्टीवेंसन अपने बचपन के दोस्त और पड़ोसी काजिम खान की शादी पर डॉक्युमेंट्री बना रही है। काजिम की दुल्हन पाकिस्तान से है। व्हॉट्स अप के जरिए पुरानी और नई सोच के बीच फर्क को दिखाया गया है।