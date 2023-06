What's Love Got To Do With It: शेखर कपूर की फिल्म को ब्रिटिश अवॉर्ड्स में मिले नौ नॉमिनेशंस, बधाइयों का तांता

Whats Love Got To Do With It शेखर कपूर की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। उन्होंने मासूम से लेकर मिस्टर इंडिया और बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। व्हाट्स लव गॉट टु डु विद इट ब्रिटिश फिल्म है।