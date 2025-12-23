शेफाली शाह के एक्स हसबैंड के पोस्ट ने मचाई खलबली, तलाक के 25 साल बाद छलका दर्द
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के सेलेब्स किसी न किसी वजह से आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी इसका बड़ा कारण बनती है। इसी आधार पर फिलहाल अभिनेत्री शेफाली शाह का भी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसकी वजह उनकी पहली शादी है।
एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड और एक्टर हर्ष छाया ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसके तार शेफाली संग उनके तलाक से जोड़े जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है-
पहली शादी को लेकर चर्चा में शेफाली
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से फैंस के दिलों को जीतने वालीं शेफाली शाह और हर्ष छाया 25 साल पहले तलाक देकर एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब शायद 2 दशक बाद इस मामले को लेकर हर्ष ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है-
''25-30 साल पहले एक फेमस सेलेब्स कपल का तलाक होता है। दोनों सबकुछ भूलकर आगे बढ़ गया है, लेकिन फर्क ये है कि एक्ट्रेस अब भी इसके बारे में जिक्र किया जाता है। जब उस अभिनेत्री की कोई फिल्म आती है, तो उनसे शादी टूटने को लेकर सवाल पूछा जाता है और जवाब के लिए हाथ में माइक थमा दिया जाता है। वह अपने बुरे अतीत के बारे में बार-बार जिक्र करती हैं, जबकि अभिनेता ये मान चुका है इस घटना को घटे हुए ढाई साल से ज्यादा का समय बीत चुका है।''
इसके अलावा हर्ष छाया ने अपने पोस्ट में और भी कुछ लिखा था। हर्ष ने अपने इस पोस्ट में कहीं भी शेफाली का नाम नहीं लिया है, लेकिन यूजर्स इसे सीधे तौर पर शेफाली शाह से जोड़ रहे हैं। इसको देखते हुए हर्ष छाया ने अपना ये सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिया है।
6 साल चली थी हर्ष और शेफाली की शादी
1994 में हर्ष छाया और शेफाली शाह ने एक दूसरे को अपना जीवनसाथी चुना। शुरुआत में तो सबकुछ ठीक चला, लेकिन बाद में इनके रिश्ते में मतभेद शुरू हो गए और 2000 में शेफाली और हर्ष का तलाक हो गया। कुछ सालों बाद शेफाली ने फिल्म निर्मता विपुल अमृतलाल सिंह दूसरी शादी रचाई।
