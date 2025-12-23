Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शेफाली शाह के एक्स हसबैंड के पोस्ट ने मचाई खलबली, तलाक के 25 साल बाद छलका दर्द

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:59 PM (IST)

    वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वालीं अभिनेत्री शेफाली शाह इस वक्त चर्चा में हैं। जिसकी वजह उनके एक्स हसबैंड रहे अभिनेता हर ...और पढ़ें

    Hero Image

    चर्चा में अभिनेत्री शेफाली शाह (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के सेलेब्स किसी न किसी वजह से आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी इसका बड़ा कारण बनती है। इसी आधार पर फिलहाल अभिनेत्री शेफाली शाह का भी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसकी वजह उनकी पहली शादी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड और एक्टर हर्ष छाया ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसके तार शेफाली संग उनके तलाक से जोड़े जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है- 

    पहली शादी को लेकर चर्चा में शेफाली

    ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से फैंस के दिलों को जीतने वालीं शेफाली शाह और हर्ष छाया 25 साल पहले तलाक देकर एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब शायद 2 दशक बाद इस मामले को लेकर हर्ष ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है- 

    shefalishah

    यह भी पढ़ें- 28 साल की उम्र में शेफाली शाह बनी थीं Akshay Kumar की मां, कहा- अगर मैंने वह फिल्म दोबारा देखी तो मैं...

    ''25-30 साल पहले एक फेमस सेलेब्स कपल का तलाक होता है। दोनों सबकुछ भूलकर आगे बढ़ गया है, लेकिन फर्क ये है कि एक्ट्रेस अब भी इसके बारे में जिक्र किया जाता है। जब उस अभिनेत्री की कोई फिल्म आती है, तो उनसे शादी टूटने को लेकर सवाल पूछा जाता है और जवाब के लिए हाथ में माइक थमा दिया जाता है। वह अपने बुरे अतीत के बारे में बार-बार जिक्र करती हैं, जबकि अभिनेता ये मान चुका है इस घटना को घटे हुए ढाई साल से ज्यादा का समय बीत चुका है।''

    harsh 

    इसके अलावा हर्ष छाया ने अपने पोस्ट में और भी कुछ लिखा था। हर्ष ने अपने इस पोस्ट में कहीं भी शेफाली का नाम नहीं लिया है, लेकिन यूजर्स इसे सीधे तौर पर शेफाली शाह से जोड़ रहे हैं। इसको देखते हुए हर्ष छाया ने अपना ये सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिया है। 

    6 साल चली थी हर्ष और शेफाली की शादी

    1994 में हर्ष छाया और शेफाली शाह ने एक दूसरे को अपना जीवनसाथी चुना। शुरुआत में तो सबकुछ ठीक चला, लेकिन बाद में इनके रिश्ते में मतभेद शुरू हो गए और 2000 में शेफाली और हर्ष का तलाक हो गया। कुछ सालों बाद शेफाली ने फिल्म निर्मता विपुल अमृतलाल सिंह दूसरी शादी रचाई।

    यह भी पढ़ें- Shefali Shah के साथ सेट पर होता था भेदभाव? बोलीं- 'मेरे पास टॉयलेट वाली वैन नहीं...'