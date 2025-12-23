शेफाली शाह के एक्स हसबैंड के पोस्ट ने मचाई खलबली, तलाक के 25 साल बाद छलका दर्द

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के सेलेब्स किसी न किसी वजह से आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी इसका बड़ा कारण बनती है। इसी आधार पर फिलहाल अभिनेत्री शेफाली शाह का भी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसकी वजह उनकी पहली शादी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड और एक्टर हर्ष छाया ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसके तार शेफाली संग उनके तलाक से जोड़े जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है- पहली शादी को लेकर चर्चा में शेफाली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से फैंस के दिलों को जीतने वालीं शेफाली शाह और हर्ष छाया 25 साल पहले तलाक देकर एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब शायद 2 दशक बाद इस मामले को लेकर हर्ष ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है-

इसके अलावा हर्ष छाया ने अपने पोस्ट में और भी कुछ लिखा था। हर्ष ने अपने इस पोस्ट में कहीं भी शेफाली का नाम नहीं लिया है, लेकिन यूजर्स इसे सीधे तौर पर शेफाली शाह से जोड़ रहे हैं। इसको देखते हुए हर्ष छाया ने अपना ये सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिया है।