Shefali Shah के साथ सेट पर होता है भेदभाव? बोलीं- 'मेरे पास टॉयलेट वाली वैन नहीं...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शेफाली शाह पिछले तीन दशक से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी दिखा रही हैं। शुरू में उन्होंने छोटे-मोटे रोल करके इंडस्ट्री में पहचान बनाने की कोशिश की, लेकिन आज वह दिल्ली क्राइम (Delhi Crime) सीरीज के जरिए घर-घर में मशहूर हो गई हैं।

आज भले ही दिल्ली क्राइम एक्ट्रेस शेफाली शाह किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं और उन्हें बेहतरीन व सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में गिना जाता है, लेकिन कभी वह सेट पर भेदभाव झेल चुकी हैं। एक हालिया इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि वह आज सेट पर खुद के लिए बेसिक नीड्स के लिए आवाज उठाने में नहीं हिचकिचाती हैं।

पक्षपात पर फूटा शेफाली का गुस्सा एनडीटीवी के साथ बातचीत में शेफाली शाह ने कहा, "खुशकिस्मती से मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो इज्जतदार और सेंसिटिव हैं। ज्यादातर प्रोड्यूसर कहते हैं, 'अभी के लिए इसे अवॉइड करो, ऐसा नहीं हो सकता।' लेकिन अब मैं सोचती हूं, बस यही है। आप मुझसे यह नहीं कह सकते कि मेरे पास टॉयलेट वाली वैन नहीं होगी। सच्चे बनो।"