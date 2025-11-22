Language
    Shefali Shah के साथ सेट पर होता है भेदभाव? बोलीं- 'मेरे पास टॉयलेट वाली वैन नहीं...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:47 PM (IST)

    वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime Season 3) में नजर आ रहीं शेफाली शाह (Shefali Shah) ने बताया कि सेट पर उनके साथ कैसा बर्ताव होता था। हालांकि, वह कभी भी अनफेयर ट्रीटमेंट को बर्दाश्त नहीं करती हैं। 

    शेफाली शाह ने सेट पर होने वाले पक्षपात पर किया रिएक्ट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शेफाली शाह पिछले तीन दशक से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी दिखा रही हैं। शुरू में उन्होंने छोटे-मोटे रोल करके इंडस्ट्री में पहचान बनाने की कोशिश की, लेकिन आज वह दिल्ली क्राइम (Delhi Crime) सीरीज के जरिए घर-घर में मशहूर हो गई हैं। 

    आज भले ही दिल्ली क्राइम एक्ट्रेस शेफाली शाह किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं और उन्हें बेहतरीन व सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में गिना जाता है, लेकिन कभी वह सेट पर भेदभाव झेल चुकी हैं। एक हालिया इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि वह आज सेट पर खुद के लिए बेसिक नीड्स के लिए आवाज उठाने में नहीं हिचकिचाती हैं।

    पक्षपात पर फूटा शेफाली का गुस्सा

    एनडीटीवी के साथ बातचीत में शेफाली शाह ने कहा, "खुशकिस्मती से मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो इज्जतदार और सेंसिटिव हैं। ज्यादातर प्रोड्यूसर कहते हैं, 'अभी के लिए इसे अवॉइड करो, ऐसा नहीं हो सकता।' लेकिन अब मैं सोचती हूं, बस यही है। आप मुझसे यह नहीं कह सकते कि मेरे पास टॉयलेट वाली वैन नहीं होगी। सच्चे बनो।"

    बराबरी न मिलने पर काम नहीं करतीं शेफाली

    शेफाली शाह का कहना है कि उन्हें दिक्कत प्रॉब्लम्स से नहीं है, उन्हें समस्या बराबरी न होने से है। उन्होंने कहा, "अगर मुझे पता है कि हम एक ऐसे गांव में हैं जहां सिर्फ एक ही शेड है तो बेशक मैं उसके नीचे बैठूंगी। मैं आपसे होटल बनाने के लिए नहीं कह रही हूं लेकिन अगर आप कुछ दे सकते हैं और आप नहीं देते क्योंकि आपको लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं तो फिर ठीक है, साथ में काम नहीं करते हैं।"

    सेट पर समझौता नहीं करतीं शेफाली

    शेफाली शाह ने यह भी बताया कि सेट पर कलाकारों से समझौता करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती हैं। उन्होंने कहा, "मुझे बड़ी वैन की क्या जरूरत है? क्योंकि मैंने कभी भी अपनी टीम को धूप या बारिश में बाहर नहीं खड़ा होने दिया। अगर मेरी वैन छोटी है और सिर्फ मैं ही बैठ या लेट सकती हूं तो मेरी टीम कहां जाएगी? वे कहते हैं, 'हम सिर्फ आपके लिए ऑर्डर करेंगे।' और मैं उनसे कहती हूं प्लीज मेरे कार्ड से ऑर्डर करें। मैं इस बकवास पर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करती हूं।"

