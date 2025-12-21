Shakti Shalini को मिल गया हीरो, अनीत पड्डा संग रोमांस और हॉरर का डबल डोज देगा ये एक्टर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। थामा के बाद मैडॉक फिल्म्स की अगली हॉरर कॉमेडी फिल्म शक्ति शालिनी (Shakti Shalini) होगी। इस मूवी में अभिनेत्री अनीत पड्डा (Aneet Padda) मुख्य भूमिका निभाती हुईं नजर आएंगी। सैयारा से फैंस के दिलों को जीतने वालीं अनीत शक्ति शालिनी में एक चुडै़ल का किरदार अदा करती दिखेंगी। अब शक्ति शालिनी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है।

बताया जा रहा है कि शक्ति शालिनी के लीड हीरो के लिए मेकर्स की तलाश की पूरी हो गई है और हिंदी सिनेमा का एक उभरता सितारा इस मूवी में अहम भूमिका निभाता नजर आएगा। आइए जानते हैं कि वह एक्टर कौन है।

शक्ति शालिनी में नजर आएगा ये अभिनेता फिल्म सैयारा हिट होने के बाद जब खबरें आई कि अभिनेत्री अनीत पड्डा निर्माता दिनेश विजन की फिल्म शक्ति शालिनी का हिस्सा होंगी, तो सिनेमाई गलियारों की काफी चर्चा हुई। अब इस फिल्म के अभिनेता का नाम भी सामने आ रहा है।

मतलब कि अब इस हॉरर कामेडी यूनिवर्स में अनीत के साथ लक्ष्य की फिल्म शक्ति शालिनी में दिखेगी लक्ष्य और अनीत की जोड़ीकी एंट्री भी हो चुकी है। फिलहाल इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन काम चल रहे हैं। अगले साल जनवरी के अंत से फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। अभी इसकी रिलीज डेट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि लक्ष्य और अनीत दोनों ने ही अपनी पहली फिल्मों से खूब सराहना बटोरी।

ये एक्ट्रेस थी शक्ति शालिनी की पहली पसंद अनीत पड्डा के लिए हॉरर कॉमेडी फिल्म शक्ति शालिनी एक बड़ा मौका अवसर है। क्योंकि उनसे पहले इस मूवी में अभिनेत्री कियारा आडवाणी की नजर आने वालीं थीं। लेकिन मैटरनिटी लीव के कारण वह इस मूवी को करने में असमर्थ रहीं। ऐसे में अब अनीत शक्ति शालिनी का हिस्सा बनीं हैं।