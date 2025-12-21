Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shakti Shalini को मिल गया हीरो, अनीत पड्डा संग रोमांस और हॉरर का डबल डोज देगा ये एक्टर?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 01:56 PM (IST)

    Shakti Shalini Cast: सैयारा से फैंस के दिलों को जीतने वालीं अभिनेत्री अनीत पड्डा की अगली फिल्म का नाम शक्ति शालिनी है। मैडॉक फिल्म्स की इस अपमकिंग हॉर ...और पढ़ें

    Hero Image

    शक्ति शालिनी में दिखेगा ये एक्टर (फोटो क्रेडिट- फैन मेड पोस्टर AI/X)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। थामा के बाद मैडॉक फिल्म्स की अगली हॉरर कॉमेडी फिल्म शक्ति शालिनी (Shakti Shalini) होगी। इस मूवी में अभिनेत्री अनीत पड्डा (Aneet Padda) मुख्य भूमिका निभाती हुईं नजर आएंगी। सैयारा से फैंस के दिलों को जीतने वालीं अनीत शक्ति शालिनी में एक चुडै़ल का किरदार अदा करती दिखेंगी। अब शक्ति शालिनी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जा रहा है कि शक्ति शालिनी के लीड हीरो के लिए मेकर्स की तलाश की पूरी हो गई है और हिंदी सिनेमा का एक उभरता सितारा इस मूवी में अहम भूमिका निभाता नजर आएगा। आइए जानते हैं कि वह एक्टर कौन है। 

    शक्ति शालिनी में नजर आएगा ये अभिनेता

    फिल्म सैयारा हिट होने के बाद जब खबरें आई कि अभिनेत्री अनीत पड्डा निर्माता दिनेश विजन की फिल्म शक्ति शालिनी का हिस्सा होंगी, तो सिनेमाई गलियारों की काफी चर्चा हुई। अब इस फिल्म के अभिनेता का नाम भी सामने आ रहा है।

    shakti shalini cast (1)

    यह भी पढ़ें- 'दुनिया का सबसे अच्छा...' डेटिंग की खबरों के बीच Aneet Padda ने की अहान पांडे की तारीफ

    सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म किल से हिंदी सिनेमा में पदार्पण करने वाले अभिनेता लक्ष्य लालवानी (Lakshya Lalwani) फिल्म में मुख्य नायक की भूमिका में होंगे। स्त्री, भेड़िया, मुंज्या और थामा की तरह शक्ति शालिनी भी दिनेश विजन द्वारा बनाई जा रही हॉरर कामेडी फिल्मों की यूनिवर्स का हिस्सा है।

    lakshya lalwani

    मतलब कि अब इस हॉरर कामेडी यूनिवर्स में अनीत के साथ लक्ष्य की फिल्म शक्ति शालिनी में दिखेगी लक्ष्य और अनीत की जोड़ीकी एंट्री भी हो चुकी है। फिलहाल इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन काम चल रहे हैं। अगले साल जनवरी के अंत से फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। अभी इसकी रिलीज डेट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि लक्ष्य और अनीत दोनों ने ही अपनी पहली फिल्मों से खूब सराहना बटोरी।

    ये एक्ट्रेस थी शक्ति शालिनी की पहली पसंद

    अनीत पड्डा के लिए हॉरर कॉमेडी फिल्म शक्ति शालिनी एक बड़ा मौका अवसर है। क्योंकि उनसे पहले इस मूवी में अभिनेत्री कियारा आडवाणी की नजर आने वालीं थीं। लेकिन मैटरनिटी लीव के कारण वह इस मूवी को करने में असमर्थ रहीं। ऐसे में अब अनीत शक्ति शालिनी का हिस्सा बनीं हैं।

    मालूम हो कि थामा के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में शक्ति शालिनी से अनीत की पहली झलक भी देखने को मिली थी, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट को काफी हाई कर रखा था। मालूम हो कि अनीत की पिछली फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी और 2025 की सबसे सफल मूवीज में शुमार हुई। 

    यह भी पढ़ें- Shakti Shalini से कियारा आडवाणी को रिप्लेस करने पर डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'जब सैयारा आई तो...'