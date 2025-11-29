'दुनिया का सबसे अच्छा...' डेटिंग की खबरों के बीच Aneet Padda ने की अहान पांडे की तारीफ
फिल्म 'सैयारा' के बाद अहान पांडे और अनीत पड्डा खूब पॉपुलर हुए। दोनों की केमिस्ट्री के कारण डेटिंग की अफवाहें उड़ीं। हालांकि अहान ने स्पष्ट किया कि वे सिर्फ दोस्त हैं। हाल ही में एक अवॉर्ड फंक्शन में अनीत ने अहान की तारीफ की जिसके बाद से फिर से इस तरह की खबरें आ रही हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म सैयारा के बाद से अहान पांडे और अनीत पड्डा रातोंरात स्टार बन गए। दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने इतना पसंद किया कि इनकी डेटिंग की खबरें तक आने लगीं। हालांकि अहान ने बाद में क्लियर किया कि वो अनीत को डेट नहीं कर रहे दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं।
अनीत ने अहान को क्यों कहा थैंक्यू
अब हाल ही में एक अवॉर्ड फंक्शन में अनीत ने दिल खोलकर अहान की तारीफ की और उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। वायरल रहे वीडियो में अनीत ने कहा,"मेरा को-एक्टर और मेरा सबसे अच्छे दोस्त, अहान पांडे को धन्यवाद। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि सेट पर कितनी मुश्किलें रही हैं, और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। इसलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों में से एक के साथ इस मंच पर होना दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है।"
यह भी पढ़ें- Shakti Shalini से कियारा आडवाणी को रिप्लेस करने पर डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'जब सैयारा आई तो...'
एक रेडिट यूजर ने कमेंट किया,"अगर दोनों डेट कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि दोनों के रिलेशन की शुरुआत करने वाला कौन है।" एक और ने लिखा, "प्यारी लड़की। उसने उसे वाकई परिवार जैसा महसूस कराया।"
Aneet Padda calls Ahaan Panday one of the best men in the world while accepting her award!!!
byu/Reasonable_Emu_8639 inBollyBlindsNGossip
इस फिल्म में नजर आएंगी एक्ट्रेस
सैयारा की जबरदस्त सफलता के बाद, अब सभी को अनीत और अहान की अगली फिल्मों का इंतजार है। अनीत मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म 'शक्ति शालिनी' में नजर आएंगी। यह फिल्म 2026 की क्रिसमस पर बड़े पर्दे पर आएंगी। वहीं अहान को यशराज फिल्म्स की एक्शन फिल्म में देखना दिलचस्प होगा। इसका निर्देशन अली अब्बास जफर करेंगे और इसमें शरवरी भी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है। हमें यकीन है कि दर्शकों को ये जरूर पसंद आएगी।
यह भी पढ़ें- 'वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हैं...' Ahaan Panday का करण जौहर को करारा जवाब, Aneet Padda संग डेटिंग रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।