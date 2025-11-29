'दुनिया का सबसे अच्छा...' डेटिंग की खबरों के बीच Aneet Padda ने की अहान पांडे की तारीफ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म सैयारा के बाद से अहान पांडे और अनीत पड्डा रातोंरात स्टार बन गए। दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने इतना पसंद किया कि इनकी डेटिंग की खबरें तक आने लगीं। हालांकि अहान ने बाद में क्लियर किया कि वो अनीत को डेट नहीं कर रहे दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं।

