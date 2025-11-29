Language
    'दुनिया का सबसे अच्छा...' डेटिंग की खबरों के बीच Aneet Padda ने की अहान पांडे की तारीफ

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:44 AM (IST)

    फिल्म 'सैयारा' के बाद अहान पांडे और अनीत पड्डा खूब पॉपुलर हुए। दोनों की केमिस्ट्री के कारण डेटिंग की अफवाहें उड़ीं। हालांकि अहान ने स्पष्ट किया कि वे सिर्फ दोस्त हैं। हाल ही में एक अवॉर्ड फंक्शन में अनीत ने अहान की तारीफ की जिसके बाद से फिर से इस तरह की खबरें आ रही हैं।   

    अनीत पड्डा ने की अहान पांडे की तारीफ (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म सैयारा के बाद से अहान पांडे और अनीत पड्डा रातोंरात स्टार बन गए। दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने इतना पसंद किया कि इनकी डेटिंग की खबरें तक आने लगीं। हालांकि अहान ने बाद में क्लियर किया कि वो अनीत को डेट नहीं कर रहे दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं।

    अनीत ने अहान को क्यों कहा थैंक्यू 

    अब हाल ही में एक अवॉर्ड फंक्शन में अनीत ने दिल खोलकर अहान की तारीफ की और उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। वायरल रहे वीडियो में अनीत ने कहा,"मेरा को-एक्टर और मेरा सबसे अच्छे दोस्त, अहान पांडे को धन्यवाद। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि सेट पर कितनी मुश्किलें रही हैं, और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। इसलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों में से एक के साथ इस मंच पर होना दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है।"

    एक रेडिट यूजर ने कमेंट किया,"अगर दोनों डेट कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि दोनों के रिलेशन की शुरुआत करने वाला कौन है।" एक और ने लिखा, "प्यारी लड़की। उसने उसे वाकई परिवार जैसा महसूस कराया।"

    इस फिल्म में नजर आएंगी एक्ट्रेस

    सैयारा की जबरदस्त सफलता के बाद, अब सभी को अनीत और अहान की अगली फिल्मों का इंतजार है। अनीत मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म 'शक्ति शालिनी' में नजर आएंगी। यह फिल्म 2026 की क्रिसमस पर बड़े पर्दे पर आएंगी। वहीं अहान को यशराज फिल्म्स की एक्शन फिल्म में देखना दिलचस्प होगा। इसका निर्देशन अली अब्बास जफर करेंगे और इसमें शरवरी भी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है। हमें यकीन है कि दर्शकों को ये जरूर पसंद आएगी।

