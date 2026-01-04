Language
    O’ Romeo के बीच शाहिद कपूर की एक और फिल्म इस साल होगी रिलीज? देखने को मिलेगा एकदम नया अवतार

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:19 PM (IST)

    शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म 'कॉकटेल 2' की रिलीज डेट भी लगभग फाइनल हो चुकी है। वहीं शाहिद की 'ओ रोमियो' फरवरी में आ ...और पढ़ें

    कॉकटेल 2 में कौन-कौन आएगा नजर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित फिल्म 'कॉकटेल 2' इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना अभिनीत इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर फैंस में काफी उत्सुकता है। कुछ दिन पहले इंटरनेट पर एक खबर आई थी कि फिल्म निर्माता इसे 2026 की तीसरी तिमाही में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं।

    पहले ओ रोमियो होगी रिलीज

    अब आखिरकार इसकी रिलीज डेट पर एक और अपडेट सामने आया है। मिड डे की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 'कॉकटेल 2' के निर्माताओं ने सितंबर में रिलीज की तारीख तय कर ली है। वहीं शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' फरवरी में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस हिसाब से उनकी दोनों फिल्मों में छह महीने का अंतराल हो जाएगा।

    मिड डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' को प्लान करके फरवरी में और फिर छह महीने बाद 'कॉकटेल 2' को रिलीज करने का निर्णय लिया गया है। इस अंतराल से दोनों फिल्मों को अपनी-अपनी जगह मिल जाएगी और दर्शकों को शाहिद को एक नए अवतार में देखने का मौका मिलेगा।

    दोनों फिल्मों में क्यों रखा गया है अंतर?

    एक सूत्र ने पोर्टल को बताया, "यह अंतराल बहुत सोच-समझकर लिया गया था। 'ओ रोमियो' और 'कॉकटेल 2' बहुत अलग फिल्में हैं, और कोई नहीं चाहता था कि वे एक-दूसरे के रास्ते में आएं। छह महीने का समय शाहिद को एक नई ऊर्जा और छवि के साथ आने का मौका देता है। व्यापारिक दृष्टि से भी यह सही है। दर्शकों को एक किरदार से आगे बढ़ने और दूसरे को अपनाने के लिए समय चाहिए होता है। सितंबर में रिलीज होने से 'कॉकटेल 2' को अपनी अलग पहचान मिलेगी।" हालांकि इसकी रिलीज डेट की ऑफिशियल कंफर्मेंशन बाकी है।

    वहीं कॉकटेल 2 की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है और ये अपने फाइनल स्टेज में है। कॉकटेल 2 को एक स्प्रीचुअल सीक्वल बताया जा रहा है और इसका निर्माण दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स कर रही है। लव रंजन ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है। फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया कर रहे हैं, जो इस फ्रेंचाइज़ के लिए एक बार फिर वापसी कर रहे हैं।

