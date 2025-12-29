संजय दत्त की लाश बना, सुनील शेट्टी का डुप्लीकेट... 800 करोड़ी फिल्म देकर इस एक्टर ने 2025 में किया धमाका
बॉलीवुड में कलाकारों को पहचान पाने के लिए कभी-कभी सालों इंतजार करना पड़ता है। कुछ कलाकारों को सर्वाइवल के लिए ऐसे रोल करने पड़ते हैं जिसकी उन्होंने भी ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जरूरी नहीं कि कलाकार को पहली ही फिल्म से सफलता मिल जाए। बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जो अपनी डेब्यू फिल्म से रातोंरात स्टार बन जाते हैं और उनके सामने मेकर्स की लाइन लग जाती हैं। जबकि कुछ कलाकारों को सालों तक मेहनत करनी पड़ती है और सर्वाइवल के लिए ऐसे-ऐसे रोल करने पड़ते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती है।
एक ऐसे ही कलाकार अपने करियर के शुरुआती दौर में कभी संजय दत्त (Sanjay Dutt) की लाश बने तो कभी सुनील शेट्टी के डुप्लीकेट बनकर गुजारा किया। सालों तक बॉलीवुड में संघर्ष करने के बाद साल 2025 उनके लिए बहुत खास रहा। इस साल उन्होंने 800 करोड़ी फिल्म में काम कर सफलता और पहचान हासिल की।
शाहिद कपूर की फिल्म से शुरू किया था करियर
यह अभिनेता कोई और नहीं बल्कि छावा के कवि कलश उर्फ विनीत कुमार सिंह (Vineet Kumar Singh) हैं। हाल ही में, वह युवा के ऑल स्टार राउंडटेबल में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा समेत कई सितारों के साथ नजर आए और अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा, "ईशान यहां बैठे हैं। 2004 में वह एक बच्चे थे और जब मैं 'वाह लाइफ हो तो ऐसी' (शाहिद कपूर की फिल्म) में असिस्टेंट डायरेक्टर था तब मैं उन्हें अपनी गोद में लेकर सेट पर लाया करता था। मेरा सपना था कि मैं बतौर अभिनेता काम करूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि वो मौका था ही नहीं।"
यह भी पढ़ें- 'सोचा नहीं था कि लोगों का इतना प्यार मिलेगा', छावा के बाद Jaat में विलेन बनेंगे विनीत कुमार सिंह
संजय दत्त की लाश बन चुके एक्टर
विनीत कुमार सिंह ने बताया कि करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने कैसे-कैसे रोल किए। उन्होंने कहा, "लाइफ में कई बार ऐसी स्थिति आती है, जहां आपका जिंदा रहना जरूरी है। आप बचोगे तो आपकी कहानी आगे जाएगी। आप शहीद हो गए तो बचा क्या। कोई आपके बारे में बात नहीं करना चाहेगा। सुनील शेट्टी साहब का डुप्लीकेट भी बना हूं, संजू बाबा (संजय दत्त) के लिए डेड बॉडी भी बना हूं। एक ही चीज है कि अपने अंदर का दीया जलाते रहिए और बढ़ते रहिए।"
साल 2025 विनीत कुमार सिंह के लिए काफी खास रहा। करीब 800 करोड़ कमाने वाली छावा की सक्सेस के साथ-साथ सुपरब्वॉयज ऑफ मालेगांव और जाट में भी उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया।
यह भी पढ़ें- Deepika Padukone की बेटी दुआ के फेस रिवील के बीच, छावा एक्टर ने शेयर की अपने बेबी की पहली तस्वीर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।