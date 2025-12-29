संजय दत्त की लाश बना, सुनील शेट्टी का डुप्लीकेट... 800 करोड़ी फिल्म देकर इस एक्टर ने 2025 में किया धमाका

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जरूरी नहीं कि कलाकार को पहली ही फिल्म से सफलता मिल जाए। बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जो अपनी डेब्यू फिल्म से रातोंरात स्टार बन जाते हैं और उनके सामने मेकर्स की लाइन लग जाती हैं। जबकि कुछ कलाकारों को सालों तक मेहनत करनी पड़ती है और सर्वाइवल के लिए ऐसे-ऐसे रोल करने पड़ते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक ऐसे ही कलाकार अपने करियर के शुरुआती दौर में कभी संजय दत्त (Sanjay Dutt) की लाश बने तो कभी सुनील शेट्टी के डुप्लीकेट बनकर गुजारा किया। सालों तक बॉलीवुड में संघर्ष करने के बाद साल 2025 उनके लिए बहुत खास रहा। इस साल उन्होंने 800 करोड़ी फिल्म में काम कर सफलता और पहचान हासिल की।