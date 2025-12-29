संजय दत्त की लाश बना, सुनील शेट्टी का डुप्लीकेट... 800 करोड़ी फिल्म देकर इस एक्टर ने 2025 में किया धमाका

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:22 AM (IST)

    बॉलीवुड में कलाकारों को पहचान पाने के लिए कभी-कभी सालों इंतजार करना पड़ता है। कुछ कलाकारों को सर्वाइवल के लिए ऐसे रोल करने पड़ते हैं जिसकी उन्होंने भी ...और पढ़ें

    यह एक्टर बन चुका है संजय दत्त की लाश। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जरूरी नहीं कि कलाकार को पहली ही फिल्म से सफलता मिल जाए। बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जो अपनी डेब्यू फिल्म से रातोंरात स्टार बन जाते हैं और उनके सामने मेकर्स की लाइन लग जाती हैं। जबकि कुछ कलाकारों को सालों तक मेहनत करनी पड़ती है और सर्वाइवल के लिए ऐसे-ऐसे रोल करने पड़ते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती है।

    एक ऐसे ही कलाकार अपने करियर के शुरुआती दौर में कभी संजय दत्त (Sanjay Dutt) की लाश बने तो कभी सुनील शेट्टी के डुप्लीकेट बनकर गुजारा किया। सालों तक बॉलीवुड में संघर्ष करने के बाद साल 2025 उनके लिए बहुत खास रहा। इस साल उन्होंने 800 करोड़ी फिल्म में काम कर सफलता और पहचान हासिल की।

    शाहिद कपूर की फिल्म से शुरू किया था करियर

    यह अभिनेता कोई और नहीं बल्कि छावा के कवि कलश उर्फ विनीत कुमार सिंह (Vineet Kumar Singh) हैं। हाल ही में, वह युवा के ऑल स्टार राउंडटेबल में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा समेत कई सितारों के साथ नजर आए और अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा, "ईशान यहां बैठे हैं। 2004 में वह एक बच्चे थे और जब मैं 'वाह लाइफ हो तो ऐसी' (शाहिद कपूर की फिल्म) में असिस्टेंट डायरेक्टर था तब मैं उन्हें अपनी गोद में लेकर सेट पर लाया करता था। मेरा सपना था कि मैं बतौर अभिनेता काम करूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि वो मौका था ही नहीं।"

    Jaat Actor

    संजय दत्त की लाश बन चुके एक्टर

    विनीत कुमार सिंह ने बताया कि करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने कैसे-कैसे रोल किए। उन्होंने कहा, "लाइफ में कई बार ऐसी स्थिति आती है, जहां आपका जिंदा रहना जरूरी है। आप बचोगे तो आपकी कहानी आगे जाएगी। आप शहीद हो गए तो बचा क्या। कोई आपके बारे में बात नहीं करना चाहेगा। सुनील शेट्टी साहब का डुप्लीकेट भी बना हूं, संजू बाबा (संजय दत्त) के लिए डेड बॉडी भी बना हूं। एक ही चीज है कि अपने अंदर का दीया जलाते रहिए और बढ़ते रहिए।"

    Chhaava Actor

    साल 2025 विनीत कुमार सिंह के लिए काफी खास रहा। करीब 800 करोड़ कमाने वाली छावा की सक्सेस के साथ-साथ सुपरब्वॉयज ऑफ मालेगांव और जाट में भी उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया।

