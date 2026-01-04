Language
    बांग्लादेशी क्रिकेटर को बाहर करने पर चर्चा में शाह रुख खान, IPL से कितनी कमाई करते हैं किंग खान?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:31 PM (IST)

    बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजूर रहमान का आईपीएल फ्रेंचाइज टीम केकेआर से बाहर होने की वजह से सुपरस्टार शाह रुख खान का नाम चर्चा में है। ऐसे में हम आपको ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    शाह रुख खान की आईपीएल इनकम (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार शाह रुख खान मनोरंजन जगत के अलावा खेल जगत में भी कामयाबी के झंडे गाढ़ चुके हैं। इंडियन क्रिकेटर लीग यानी आईपीएल (IPL 2026) में किंग खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स टूर्नामेंट की सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक है। मौजूदा समय में शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) और उनकी आईपीएल फ्रेंचाइज टीम केकेआर (KKR) का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। 

    जिसकी वजह बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुस्तफिजूर रहमान (Mustafizur Rahman) को केकेआर की टीम से बाहर किया जाना है। इस मामले के बीच हम आपको आईपीएल से होने वाली शाह रुख की कमाई के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। 

    आईपीएल से कितना कमाते हैं शाह रुख खान

    साल 2008 में शाह रुख खान आईपीएल फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को खरीदा था। अब तक शाह रुख की  ये टीम तीन बार साल 2012, 2014 और 2024 में आईपीएल की खिताब जीतने में कामयाब हुई है। फिल्मों के अलावा हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार आईपीएल के थ्रो मोटा रकम कमाते हैं। दरअसल शाह रुख खान केकेआर टीम के 55 प्रतिशत शेयर के मालिक हैं, इसके अतिरिक्त हिस्से पर मालिकाना हक जय मेहता और जूही चावला का है।

    ऐसे में आईपीएल से होने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की कमाई का अधिकतर हिस्सा किंग खान के पास जाता है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शाह रुख खान आईपीएल के सीजन से अपनी फ्रेंचाइजी टीम की बदौलत अनुमानित 150-170 करोड़ के आस-पास कमाते हैं। हालांकि, इन आंकड़ों का पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता है। 

    इसके अलावा चर्चा की जाए शाह रुख खान की टोटल नेटवर्थ की तरफ तो वह आंकड़ा 1200 करोड़ से अधिक है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार शाह रुख बॉलीवुड के सबसे रईस कलाकार हैं, इतना ही नहीं वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में भी जवान अभिनेता का नाम शीर्ष पर है। 

    शाह रुख खान की अगली फिल्म

    साल 2023 से शाह रुख खान बड़े पर्दे से दूरी बनाए हुए हैं। उनकी अपकमिंग मूवी का नाम किंग है, जिसकी अनाउंसमेंट बीते 2 नवंबर 2025 को हुई थी। माना जा रहा है कि किंग को इसी साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस मूवी में वह पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ नजर आएंगे। 

