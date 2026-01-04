बांग्लादेशी क्रिकेटर को बाहर करने पर चर्चा में शाह रुख खान, IPL से कितनी कमाई करते हैं किंग खान?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार शाह रुख खान मनोरंजन जगत के अलावा खेल जगत में भी कामयाबी के झंडे गाढ़ चुके हैं। इंडियन क्रिकेटर लीग यानी आईपीएल (IPL 2026) में किंग खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स टूर्नामेंट की सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक है। मौजूदा समय में शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) और उनकी आईपीएल फ्रेंचाइज टीम केकेआर (KKR) का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है।

जिसकी वजह बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुस्तफिजूर रहमान (Mustafizur Rahman) को केकेआर की टीम से बाहर किया जाना है। इस मामले के बीच हम आपको आईपीएल से होने वाली शाह रुख की कमाई के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

आईपीएल से कितना कमाते हैं शाह रुख खान साल 2008 में शाह रुख खान आईपीएल फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को खरीदा था। अब तक शाह रुख की ये टीम तीन बार साल 2012, 2014 और 2024 में आईपीएल की खिताब जीतने में कामयाब हुई है। फिल्मों के अलावा हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार आईपीएल के थ्रो मोटा रकम कमाते हैं। दरअसल शाह रुख खान केकेआर टीम के 55 प्रतिशत शेयर के मालिक हैं, इसके अतिरिक्त हिस्से पर मालिकाना हक जय मेहता और जूही चावला का है।

इसके अलावा चर्चा की जाए शाह रुख खान की टोटल नेटवर्थ की तरफ तो वह आंकड़ा 1200 करोड़ से अधिक है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार शाह रुख बॉलीवुड के सबसे रईस कलाकार हैं, इतना ही नहीं वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में भी जवान अभिनेता का नाम शीर्ष पर है।