KKR में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर बुरे फंसे शाह रुख खान, बीजेपी के बाद अब शिवसेना ने दी चेतावनी 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक और अभिनेता शाह रुख खान से शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने मांग की है कि वह अपनी टीम से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को तुरंत हटाएं।

यह बयान ऐसे समय आया है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं को लेकर भारत में आक्रोश बढ़ा हुआ है।

शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी खिलाडि़यों को भारतीय धरती पर आइपीएल खेलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कारण यह मांग उठी

अगर शाह रुख खान ने इतने विरोध के बावजूद बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से नहीं हटाया, तो यह साबित होगा कि वह इस देश में रहकर और यहां से कमाई करके भी देश की भावनाओं को नहीं समझते।

इस पूरे विवाद पर कांग्रेस और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने भाजपा पर निशाना साधा है।

कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार कर बीसीसीआई नियमों का हवाला दिया

उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर कोई विदेशी खिलाड़ी IPL में खेल रहा है, तो इसकी अनुमति BCCI और IPL के नियमों के तहत दी जाती है।

अगर भाजपा को आपत्ति है, तो वह फ्रेंचाइजी को निशाना बनाने के बजाय यह पूछे कि BCCI बांग्लादेशी खिलाडि़यों को आइपीएल में खेलने की इजाजत क्यों दे रहा है।

(न्यूज एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)