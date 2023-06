Satyaprem Ki Katha Leaked Online: कार्तिक- कियारा की फिल्म रिलीज के साथ ऑनलाइन लीक, सामने आई पूरी कहानी

Satyaprem Ki Katha Leaked Online कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्यप्रेम की कथा आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। उनकी जोड़ी को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखकर फैंस के चेहरों पर खुशी आ गई है लेकिन रिलीज होते ही कार्तिक और कियारा आडवाणी की रोमांटिक फिल्म HD क्वालिटी में ऑनलाइन लीक हो चुकी है।

नई दिल्ली, जेएनएन। Satyaprem Ki Katha Leaked Online: कार्तिक आर्यन-कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। 'भूल-भुलैया 2' के बाद 'सत्यप्रेम की कथा' के साथ ये जोड़ी एक बार फिर से स्क्रीन पर लौटी है। थिएटर में इस रोमांटिक फिल्म को देखकर आई ऑडियंस कार्तिक-कियारा की जोड़ी पर खूब प्यार लुटा रही है। हालांकि, अब पठान और आदिपुरुष की तरह कार्तिक-कियारा की 'सत्यप्रेम की कथा' भी ऑनलाइन लीक हो चुकी है। कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की फिल्म की कहानी भी सामने आ चुकी है। HD क्वालिटी में लीक हुई 'सत्यप्रेम की कथा' बॉलीवुड को एक लंबे समय से पाइरसी की मार झेलनी पड़ रही है। लोग थिएटर में पैसे खर्च न करके फ्री में फिल्म प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड कर लेते हैं, जिसका नुकसान कभी-कभी फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पर भी होता है। अब सत्यप्रेम की कथा भी कई ऑनलाइन वेबसाइट्स पर लीक हुई, तो वहीं कुछ ऐसी भी साइट्स हैं, जहां इस फिल्म की HD क्वालिटी भी उपलब्ध है। इंडियन सिनेमा एक लंबे समय से पाइरसी रोकने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अब तक इंडस्ट्री इस पर काबू नहीं पा सकी है। सोशल मीडिया पर फिल्म को मिल रही है खूब तारीफ 'भूलभुलैया 2' में कार्तिक-कियारा की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया था, ऐसे में जब सत्यप्रेम की कथा की घोषणा हुई थी, तो फैंस खुशी से झूम उठे थे। अब जब ये फिल्म थिएटर में आ चुकी है, तो लोग दोनों को साथ में देखकर खूब प्यार लुटा रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "सत्यप्रेम की कथा के लिए आप शो बुक कर लीजिये और सत्यप्रेम और उसकी कथा अपने पूरे परिवार के साथ देखें"। दूसरे यूजर ने लिखा, "इस फिल्म को स्क्रीन पर देखना एक ट्रीट है। फिल्म के सभी गाने बहुत ही शानदार है। अरिजीत की आवाज में गाया गया गाना 'पसूरी नू' गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। सत्यप्रेम की कथा एक सरस फिल्म है। मजा आ गया"। आपको बता दें कि बीती रात मुंबई में 'सत्यप्रेम की कथा' की मेकर्स ने स्क्रीनिंग रखी थी, जिसमें स्टार्स ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए थे।

