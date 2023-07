Sana Khan ने मां बनने के चार दिन बाद बताया बेटे का नाम, बोलीं- 'मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं मां बन गई'

Sana Khan Son Name सना खान (Sana Khan) ने 5 जुलाई को बेटे को जन्म दिया। सना ने खुद सोशल मीडिया पर फैंस संग ये गुड न्यूज शेयर की थी। फैंस अब सना खान के बच्चे की एक झलक देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले सना ने अपने लाड़ले बेटे के नाम से पर्दा उठाया है।

Sana Khan And Anas saiyad Son Name

Your browser does not support the audio element.

HighLights 5 जुलाई को मां बनीं सना खान मां बनने के बाद सना ने अपने बेटे के नाम से पर्दा उठाया मेरी सास उसके डायपर बदल रही हैं- सना खान

Edited By: Aditi Yadav