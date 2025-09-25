आर्यन खान के पीछे फिर पड़े Sameer Wankhede, शाह रुख और गौरी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

Language
    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:38 PM (IST)

    शाह रुख खान के बेटे Aryan Khan से जुड़े ड्रग्स केस मामले में पूर्व एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) का नाम काफी चर्चा में रहा था। आर्यन की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में समीर के हमशक्ल का एक सीन दिखाया है। अब समीर ने Shah Rukh Khan और गौरी खान के खिलाफ केस फाइल किया है।

    शाह रुख खान और समीर वानखेडे़ विवाद (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) ने वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए बतौर डायरेक्टर हिंदी सिनेमा में कदम रखा है। उनकी इस सीरीज में एक सीन दिखाया है, जिसमें आर्यन से जुडे़ ड्रग्स केस के एनसीबी मुंबई के जोनल ऑफिसर रहे समीर वानखेडे़ (Sameer Wankhede) के हमशक्ल को दिखाया गया है। 

    इसके बाद से समीर का नाम फिर से चर्चा में आ गया है। अब इस मामले को लेकर समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खबर है कि उन्होंने आर्यन के माता-पिता शाह रुख खान और गौरी खान के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कराई है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं-

    शाह रुख खान के खिलाफ केस दर्ज

    समाचार एजेंसी एएनआई ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लेटेस्ट ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने समीर वानखेड़े द्वारा शाह रुख खान और गौरी खान के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट याचिका दायर कराने की जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक- एनीसीबी के मुंबई जोनल के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े ने फिल्म अभिनेता शाह रुख खान और उनकी पत्नी के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ याचिका दायर कराई है।

    इतना ही नहीं मानहानि के मुकदमे के तहत दायर इसका याचिका में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका दी है। समीर का आरोप है कि वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनकी छवि खराब की गई है, सीरीज में दिखाया गया सीन झूठा है और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। 

    इस तरह से समीर वानखेड़े की तरफ से द बैड्स ऑफ बॉलीवुड वेब सीरीज के लिए एक्शन लिया गया है। अब इस मामले में शाह रुख खान की तरफ से क्या जवाब आता है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। 

    चर्चा में रहा समीर और आर्यन का विवाद

    दरअसल 2022 में शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान सहित अन्य कई लोगों को कॉर्डेलिया क्रूज रेव पार्टी से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े द्वारा ड्रग्स केस मामले में हिरासत में लिया गया था। आर्यन का नाम हाईप्रोफाइल होने की वजह से इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। तभी से शाह रुख खान और उनके परिवार संग समीर वानखेड़े का विवाद जुड़ गया। 

