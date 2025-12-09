Language
    कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी नसीब, आज इतने करोड़ की मालकिन बनी बैठी हैं Samantha Ruth Prabhu

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:27 PM (IST)

    सामंथा रूथ प्रभु आज के समय में किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अभिनय के बलबूते पर साउथ सिनेमा की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस के रूप में अपनी जगह बनाई ...और पढ़ें

    बचपन में सामंथा रूथ प्रभु ने देखी आर्थिक तंगी, आज करोड़ों की है नेटवर्थ/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 38 साल की सामंथा रुथ प्रभु का नाम आज साउथ सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार है। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने वाली एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में तमिल फिल्म 'विन्नैथांडी वरुवाया' से की थी। इसके बाद उन्हें पहला लीड रोल 'ये माया चेसावे' से मिला था।

    हालांकि, सामंथा रूथ प्रभु के लिए ये जिंदगी हमेशा से एक जैसी नहीं थी। उन्होंने अपने बचपन में आर्थिक तंगी से लेकर वह हर दर्द झेला, जो किसी बच्चे के लिए बेहद मुश्किल होता है। रोटी के लिए तरसते इस परिवार के लिए कैसे सामंथा रूथ प्रभु ने बनाई करोड़ों की नेटवर्थ, नीचे विस्तार से पढ़ें कहानी:

    आर्थिक तंगी के कारण कम उम्र में शुरू की मॉडलिंग

    सामंथा रूथ प्रभु का जन्म चेन्नई के पल्लावरम इलाके में जोसेफ प्रभु और निनेट के घर पर हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टेला मैरिस कॉलेज से पूरी की थी। सामंथा एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी थीं, जिसकी वजह से उन्होंने बचपन में आर्थिक तंगी झेली। उनके घर में एक समय ऐसा आया था, जब दो वक्त की रोटी नसीब होना भी काफी मुश्किल हो जाता था।

    परिवार की आर्थिक तंगी तो देखते हुए उन्होंने कॉलेज के आखिरी दोनों में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। जब वह फिल्मों के ऑडिशन के लिए जाती थीं, तो उन्हें कई बार रिजेक्ट भी किया गया। हालांकि, इसके बावजूद सामंथा ने कभी भी हार नहीं मानी और वह अपने परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए मेहनत करती रहीं।

    पहली फिल्म में मिला था छोटा सा कैमियो

    कई फिल्मों के लिए रिजेक्ट होने के बाद सामंथा रूथ प्रभु को साल 2010 में फिल्म 'विन्नैथांडी वरुवाया' में काम मिला, जो एक तमिल फिल्म थी, जिसमें उनका छोटा सा रोल था। ये रोल सामंथा के लिए साउथ सिनेमा में एक उम्मीद की किरण थी। इसके बाद सामंथा ने कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा। तेलुगु और तमिल भाषा में सामंथा ने ये माया चेसावे, बाना कथाडी, मॉस्कोइन कावेरी, एक दीवाना था, सीथम्मा वाकिटलो सिरिमल्ले चेट्टु, जैसी कई फिल्में की।

    सामंथा ने खुद को साउथ सिनेमा तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि ओटीटी के बढ़ते क्रेज के बीच उन्होंने डिफरेंट किरदारों में अपना हाथ आजमाया। 'द फैमिली मैन' के सीजन 2 में उन्होंने राजी का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें काफी सराहा गया। इसके अलावा वह सैम-जैम, सिटाडेल, हनी बनी जैसे शो में नजर आईं। वह जल्द ही नेटफ्लिक्स की अगली पेशकश 'रक्त ब्रह्माण्ड द ब्लडी किंगडम' में दिखाई देंगी।

    2012 में हुआ था इम्युनिटी डिसऑर्डर

    सामंथा रुथ प्रभु अपने करियर में तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में सबसे बड़ा सैटबेक तब आया, जब उन्हें साल 2012 में इम्युनिटी डिसऑर्डर का पता चला। वह इस बीमारी से तो ठीक हो गईं, लेकिन 2022 में सामंथा रूथ प्रभु को डर्मेटोमायोसाइटिस हो गया, जिसकी वजह से उनका वजन 20 किलो घट गया। जब सामंथा रूथ प्रभु का वजन घटा तो उन्हें काफी ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ी। लगातार नेगेटिव कमेंट्स के बाद सामंथा ने अपनी इस बीमारी के बारे में बताया।

    सामंथा रूथ प्रभु की आज इतनी है नेटवर्थ

    कभी आर्थिक तंगी से जूझने वाली और दो वक्त के खाने के लिए तरसने वाली सामंथा रूथ प्रभु ने अपनी मेहनत और हार्ड वर्क से न सिर्फ इज्जत, बल्कि खूब पैसा भी कमाया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक, आज सामंथा रूथ प्रभु की नेटवर्थ 101 करोड़ के आसपास की है। वह ये पैसा फिल्मों के अलावा ब्रांड्स से भी कमाती हैं।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, सामंथा रूथ प्रभु एक फिल्म के लिए 3 से 5 करोड़ की तगड़ी फीस चार्ज करती हैं और एक ब्रांड प्रमोशन के लिए तकरीबन 8 करोड़ रुपए लेती हैं। उनका चेन्नई के अलावा मुंबई में भी खुद का 3 बीएचके अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत तकरीबन 15 करोड़ की है। इसके अलावा उनके हैदराबाद के डुप्लेक्स अपार्टमेन्ट की कीमत 7.8 करोड़ रुपए है।

