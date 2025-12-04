डेस्टिनेशन नहीं, अब 'डिवाइन वेडिंग' का है जमाना; भारत के ये प्राचीन मंदिर आपकी शादी को बना देंगे खास
आजकल कपल्स शोरगुल वाली डेस्टिनेशन वेडिंग्स की बजाय शांति और आध्यात्म से भरे मंदिरों में शादी करना पसंद कर रहे हैं। सामंथा रुथ प्रभु जैसी हस्तियों ने भ ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आपने ध्यान दिया होगा कि अब कपल्स शोर-शराबे वाली डेस्टिनेशन वेडिंग्स (Temple Wedding Destinations) से ज्यादा शांति, अध्यात्म और पवित्रता से भरे मंदिरों में शादी करना पसंद कर रहे हैं। हाल ही में, साउथ की मशहूर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने भी ईशा योग केंद्र के अंदर 'लिंग भैरवी' मंदिर में शादी की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए कोई शांत और आध्यात्मिक वातावरण चुनना चाहते हैं, तो भारत में कई प्राचीन मंदिर काफी अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। इन मंदिरों का पवित्र वातावरण आपकी वेडिंग को यादगार बना देगा। आइए जानते हैं अलग-अलग राज्यों के मंदिरों के बारे में, जो अपनी दिव्यता, सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं।
उत्तराखंड और हिमाचल- दिव्यता और प्रकृति का संगम
- उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहां के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में त्रियुगीनारायण मंदिर (Triyuginarayan Temple), रुद्रप्रयाग सबसे खास है, जहां मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। यहां शादी करना आशीर्वाद जैसा माना जाता है। इसके अलावा केदारनाथ और बद्रीनाथ भी प्री/पोस्ट वेडिंग रुचुअल के लिए लोकप्रिय हैं। शांत जंगलों के बीच स्थित जागेश्वर धाम, ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव, हरिद्वार के दक्षिनेश्वर महादेव और चमोली के कल्पेश्वर मंदिर आध्यात्मिक माहौल के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।
- हिमाचल में ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी, नैना देवी और मनाली का प्रसिद्ध हिडिंबा देवी मंदिर भी स्थित है।
आंध्र प्रदेश- दिव्य वास्तुकला और भव्यता
- दक्षिण भारत में तिरुमाला तिरुपति के गोविंदराजा स्वामी कल्याण मंडपम में विवाह बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा श्रीकालाष्ठी मंदिर, सिंहाचलम मंदिर और विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर भी अपनी धार्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हैं।
असम- प्रकृति और अध्यात्म का अनूठा अनुभव
- गुवाहाटी का कामाख्या देवी मंदिर शक्ति पीठ होने के कारण शादी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसे उमानंदा मंदिर में शादी एक अनोखा और यादगार अनुभव बन जाता है। इसके अलावा हयग्रीव माधव मंदिर और शिवडोल भी खूबसूरत लोकेशंस हैं।
महाराष्ट्र और गुजरात- संस्कृति और परंपरा की जड़ें
- महाराष्ट्र में नासिक का त्रयंबकेश्वर मंदिर, भीमाशंकर, गणपतिपुले, जेजुरी खंडोबा और कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर पवित्र विवाह स्थलों में गिने जाते हैं।
- गुजरात में सोमनाथ, द्वारकाधीश, अंबाजी और मोढेरा सूर्य मंदिर अपनी भव्यता, पौराणिकता और शांत वातावरण के कारण शादी के लिए शानदार विकल्प हैं।
पंजाब और राजस्थान- राजसी अंदाज और आध्यात्मिक शांति
- पंजाब में अमृतसर का दुर्गियाना मंदिर, कई ISKCON मंदिर, श्री देवी तालाब मंदिर, श्री राम तीर्थ और पटियाला का काली माता मंदिर लोकप्रिय हैं।
- राजस्थान में जयपुर का बिरला मंदिर, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, उदयपुर का एकलिंग, बीकानेर का करणी माता और प्राचीन अंबिका माता मंदिर शादी के लिए बेहतरीन स्पिरिचुअल स्पॉट हैं।
कर्नाटक और ओडिशा- प्रकृति के बीच आध्यात्मिक माहौल
- कर्नाटक में मुरुदेश्वर मंदिर, उडुपी मंदिर, धर्मस्थल, गोकर्णा और श्रृंगेरी विद्याशंकर मंदिर टेंपल वेडिंग के पसंदीदा स्थल हैं।
- ओडिशा में लिंगराज मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर और कोनार्क सूर्य मंदिर (प्रतिनिधिक अनुष्ठानों के लिए) बेहतरीन स्थल हैं।
गोवा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल
- गोवा के तांबडीसुर्ला और मंगेशी मंदिर शांत और खूबसूरत विकल्प हैं।
- उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, बांके बिहारी, संकट मोचन और नैमिषारण्य बेहद खूबसूरत हैं और यहां आपको खास शांति का अनुभव होगा।
- मध्य प्रदेश में खाजुराहो, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर आध्यात्मिकता के साथ शाही भव्यता भी जोड़ते हैं।
- बिहार के विष्णुपद मंदिर और मुंडेश्वरी मंदिर ऐतिहासिक महत्त्व के कारण खास हैं।
- केरल में गुरुवायुर, पद्मनाभस्वामी मंदिर और श्री वडक्कुमनाथन मंदिर औरचोट्टानिकारा मंदिर पारंपरिक साउथ इंडियन वेडिंग्स के लिए परफेक्ट लोकेशंस हैं।
- पश्चिम बंगाल में कालीघाट, दक्षिनेश्वर, तारापीठ, हानेश्वरी मंदिर और बेलूर मठ के शांत लॉन्स स्पिरिचुअल वेडिंग्स के लिए परफेक्ट हैं।
अगर आप अपनी शादी को पवित्रता, शांति और संस्कृतियों की अनूठी छाप के साथ यादगार बनाना चाहते हैं, तो इन मंदिरों में आपको परफेक्ट और दिव्य वातावरण मिल सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।