डेस्टिनेशन नहीं, अब 'डिवाइन वेडिंग' का है जमाना; भारत के ये प्राचीन मंदिर आपकी शादी को बना देंगे खास

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आपने ध्यान दिया होगा कि अब कपल्स शोर-शराबे वाली डेस्टिनेशन वेडिंग्स (Temple Wedding Destinations) से ज्यादा शांति, अध्यात्म और पवित्रता से भरे मंदिरों में शादी करना पसंद कर रहे हैं। हाल ही में, साउथ की मशहूर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने भी ईशा योग केंद्र के अंदर 'लिंग भैरवी' मंदिर में शादी की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए कोई शांत और आध्यात्मिक वातावरण चुनना चाहते हैं, तो भारत में कई प्राचीन मंदिर काफी अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। इन मंदिरों का पवित्र वातावरण आपकी वेडिंग को यादगार बना देगा। आइए जानते हैं अलग-अलग राज्यों के मंदिरों के बारे में, जो अपनी दिव्यता, सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं।