शादी के 4 दिन बाद ही काम पर लौटीं Samantha Ruth Prabhu, इस खास प्रोजेक्ट पर कर रही हैं काम
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सामंथा रुथ प्रभु ने 1 दिसंबर को एक प्राइवेट सेरेमनी में निर्देशक राज निदिमोरु से शादी कर ली। एक्ट्रेस ने अचानक से सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके सभी को चौंका दिया। हर तरफ से उन्हें और राज को भर-भर के बधाईयां मिलने लगीं।
किस फिल्म की रही हैं शूटिंग?
अब शादी के चार दिन बाद ही, अभिनेत्री काम पर लौट आईं। अभिनेत्री ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। एक्ट्रेस ने अपनी वैनिटी वैन से तस्वीर शेयर की। एक्ट्रेस इन दिनों अपनी नई फिल्म Ma Inti Bangaram की शूटिंग में बिजी हैं।
वैनिटी वैन से शेयर की फोटो
सामंथा ने वैनिटी वैन से जो फोटो शेयर की है उसमें वो मेकअप चेयर पर बैठी निर्देशक नंदिनी रेड्डी और मेकअप आर्टिस्ट अवनी रंभिया के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "Lezzz go।" तस्वीर में सामंथा टी-शर्ट और जींस पहने अपने बाल बनवाती नजर आ रही हैं। हालांकि, उनके हाथों और पैरों पर उनकी शादी की मेहंदी साफ दिखाई दे रही है।
राज और सामंथा ने कोयंबटूर के ईशा फाउंडेशन के लिंग भैरवी मंदिर में भूत शुद्धि विवाह किया था। दोनों ने नंदिनी, शिल्पा रेड्डी और क्रेशा बजाज सहित करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में इस रिश्ते को स्वीकार किया। अभिनेत्री ने सुनहरे बॉर्डर वाली एक खूबसूरत लाल बनारसी साड़ी पहनी थी जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं।
