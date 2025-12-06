शादी के 4 दिन बाद ही काम पर लौटीं Samantha Ruth Prabhu, इस खास प्रोजेक्ट पर कर रही हैं काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सामंथा रुथ प्रभु ने 1 दिसंबर को एक प्राइवेट सेरेमनी में निर्देशक राज निदिमोरु से शादी कर ली। एक्ट्रेस ने अचानक से सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके सभी को चौंका दिया। हर तरफ से उन्हें और राज को भर-भर के बधाईयां मिलने लगीं।

किस फिल्म की रही हैं शूटिंग? अब शादी के चार दिन बाद ही, अभिनेत्री काम पर लौट आईं। अभिनेत्री ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। एक्ट्रेस ने अपनी वैनिटी वैन से तस्वीर शेयर की। एक्ट्रेस इन दिनों अपनी नई फिल्म Ma Inti Bangaram की शूटिंग में बिजी हैं।