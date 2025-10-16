'थामा हाथ देखते ही लगाया गले', Pankaj Dheer के बेटे निकितन को यूं संभालते दिखे Salman Khan

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 40 साल के शानदार सफर में अभिनेता पंकज धीर ने कई दोस्त कमाए। बीते दिन 68 साल की उम्र में एक्टर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पंकज धीर एक लंबे समय से कैंसर की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके निधन की खबर से बॉलीवुड में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

हेमा मालिनी, एशा देओल से लेकर फिरोज खान तक जहां उन्हें सोशल मीडिया पर उनके इंडस्ट्री के फ्रेंड्स ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं बॉलीवुड के भाईजान पंकज धीर के अंतिम संस्कार के लिए विले पार्ले पहुंचे। यहीं से सलमान खान की एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रही है, जिसमें 'सिकंदर' एक्टर ने जिस तरह से पंकज धीर के बेटे और चेन्नई एक्सप्रेस एक्टर निकितन धीर को संभाला, उसे देख फैंस की आंखें भी भीग गई हैं।

सलमान खान के इस वीडियो ने जीत लिया दिल सलमान खान को पिछले कुछ समय से जान से मारने की धमकी मिल रही थी। खुद भी एक्टर ने ये खुलासा किया था कि वह अपने घर से बाहर सिर्फ और सिर्फ शूटिंग के लिए निकलते हैं। इस बीच ही अपने दोस्त और क्रिकेट पार्टनर पंकज धीर को टाइट सिक्योरिटी के बीच जब सलमान खान पहुंचे तो फैंस ने उनकी सराहना की। यूजर्स ने कहा यहीं हैं भाईजान जो सुख में नहीं दुख में जरुर आते हैं।

View this post on Instagram A post shared by F I L M Y G Y A N (@filmygyan) सोशल मीडिया पर फैंस दी पंकज धीर को श्रद्धांजलि वायरल वीडियो में जिस तरह से सलमान खान (Salman Khan) पंकज धीर के बेटे को संभाल रहे हैं, उसकी तारीफ करते हुए फैंस बिल्कुल भी नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "किसी कारण से ही ये हमारे भाईजान हैं"। दूसरे यूजर ने लिखा, "भाईजान ही वह इंडस्ट्री के इंसान हैं, जो किसी को मुसीबत में संभालने की हिम्मत रखते हैं"।