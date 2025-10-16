'थामा हाथ देखते ही लगाया गले', Pankaj Dheer के बेटे निकितन को यूं संभालते दिखे Salman Khan
'महाभारत' के 'कर्ण' पंकज धीर के पार्थिव शरीर को देखकर कई सितारों की आंखें नम हो गईं। एक्टर के अंतिम संस्कार में सलमान खान भी पहुंचे। यहां पहुंचते ही भाईजान ने निकितन धीर को देखते ही अपने गले से लगाकर यूं संभाला, जिससे फैंस की आंखें भी नम हो गईं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 40 साल के शानदार सफर में अभिनेता पंकज धीर ने कई दोस्त कमाए। बीते दिन 68 साल की उम्र में एक्टर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पंकज धीर एक लंबे समय से कैंसर की लड़ाई लड़ रहे थे। उनके निधन की खबर से बॉलीवुड में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है।
हेमा मालिनी, एशा देओल से लेकर फिरोज खान तक जहां उन्हें सोशल मीडिया पर उनके इंडस्ट्री के फ्रेंड्स ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं बॉलीवुड के भाईजान पंकज धीर के अंतिम संस्कार के लिए विले पार्ले पहुंचे। यहीं से सलमान खान की एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रही है, जिसमें 'सिकंदर' एक्टर ने जिस तरह से पंकज धीर के बेटे और चेन्नई एक्सप्रेस एक्टर निकितन धीर को संभाला, उसे देख फैंस की आंखें भी भीग गई हैं।
सलमान खान के इस वीडियो ने जीत लिया दिल
सलमान खान को पिछले कुछ समय से जान से मारने की धमकी मिल रही थी। खुद भी एक्टर ने ये खुलासा किया था कि वह अपने घर से बाहर सिर्फ और सिर्फ शूटिंग के लिए निकलते हैं। इस बीच ही अपने दोस्त और क्रिकेट पार्टनर पंकज धीर को टाइट सिक्योरिटी के बीच जब सलमान खान पहुंचे तो फैंस ने उनकी सराहना की। यूजर्स ने कहा यहीं हैं भाईजान जो सुख में नहीं दुख में जरुर आते हैं।
यह भी पढ़ें- पंकज धीर ही नहीं, B R Chopra की 'महाभारत' के ये 9 कलाकार भी दुनिया को कह चुके अलविदा
इस बीच ही सलमान खान का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें भाईजान के जेस्चर ने लोगों का दिल जीत लिया है। इस वीडियो में 'बैटल ऑफ गलवान' एक्टर ने जैसे ही पंकज धीर के बेटे निकितन धीर को देखा, उन्होंने तुरंत उन्हें गले से लगाया और प्यार की थपकी दी। इसके बाद भी सलमान खान ने चंद मिनट तक निकितन का हाथ नहीं छोड़ा। बेटे से तो भाईजान मिले ही, लेकिन साथ ही उन्होंने अभिनेता पंकज धीर के दोस्तों और एक्टर मुकेश तिवारी को भी गले से लगा लिया।
View this post on Instagram
सोशल मीडिया पर फैंस दी पंकज धीर को श्रद्धांजलि
वायरल वीडियो में जिस तरह से सलमान खान (Salman Khan) पंकज धीर के बेटे को संभाल रहे हैं, उसकी तारीफ करते हुए फैंस बिल्कुल भी नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "किसी कारण से ही ये हमारे भाईजान हैं"। दूसरे यूजर ने लिखा, "भाईजान ही वह इंडस्ट्री के इंसान हैं, जो किसी को मुसीबत में संभालने की हिम्मत रखते हैं"।
पंकज धीर के निधन के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। फैन ने लिखा, "मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इस लॉस को बताने के लिए"। दूसरे यूजर ने लिखा, "भगवान पंकज धीर की आत्मा को शांति प्रदान करे"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "पंकज धीर को महाभारत में कर्ण के किरदार के लिए हमेशा याद रखा जाएगा"।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।