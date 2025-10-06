Aneet Padda के साथ हुआ था 'ऑडिशन स्कैम', फर्जी वेबसाइट पर एक्ट्रेस ने शेयर कर दी थी अपनी फोटोज

एक्ट्रेस अनीत पड्डा (Aneet Padda) इसी साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म सैयारा (Saiyaara) से रातोंरात स्टार बन गईं। वह 10 साल की उम्र से अभिनेत्री बनना चाहती थीं और एक बार डेस्पेरेशन में एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसका बाद में उन्हें पछतावा हुआ। जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनीत पड्डा (Aneet Padda) सैयारा के बाद रातोंरात चमक गई हैं। यूं तो उन्होंने सलाम वेंकी में काम किया था लेकिन बतौर लीड उनका डेब्यू सक्सेसफुल रहा। मोहित सूरी निर्देशित फिल्म सैयारा में अदाकारी और क्यूटनेस से दिल जीत रहीं अनीत पड्डा 17 साल की उम्र से अभिनय की दुनिया में आने के लिए हाथ-पैर मार रही थीं। हाल ही में उन्होंने रिवील किया है कि अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले उनके साथ एक स्कैम हुआ था।

प्रोडक्शन हाउस को भेजा था खराब ऑडिशन टेप दरअसल, अनीत पड्डा ने कोस्मोपॉलिटन को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनके फ्रेंड्स और पिता को नहीं लगता था कि वह अभिनय कर पाएंगे। उन्हें अपने पिता और फ्रेंड्स से कम सपोर्ट मिला। ऐसे में वह इतनी इनसिक्योर हो गई थीं कि ऑनलाइन ऑडिशन सर्च करती थीं। कोविड-19 के दौरान डेस्पेरेशन में उन्होंने एक स्कैम वेबसाइट पर डिटेल शेयर कर दी थी। उन्होंने करीब 70 प्रोडक्शन हाउस को अपना बायोडाटा और तस्वीरें भेजीं, लेकिन कहीं से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।