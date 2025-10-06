Aneet Padda के साथ हुआ था 'ऑडिशन स्कैम', फर्जी वेबसाइट पर एक्ट्रेस ने शेयर कर दी थी अपनी फोटोज
एक्ट्रेस अनीत पड्डा (Aneet Padda) इसी साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म सैयारा (Saiyaara) से रातोंरात स्टार बन गईं। वह 10 साल की उम्र से अभिनेत्री बनना चाहती थीं और एक बार डेस्पेरेशन में एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसका बाद में उन्हें पछतावा हुआ। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनीत पड्डा (Aneet Padda) सैयारा के बाद रातोंरात चमक गई हैं। यूं तो उन्होंने सलाम वेंकी में काम किया था लेकिन बतौर लीड उनका डेब्यू सक्सेसफुल रहा।
मोहित सूरी निर्देशित फिल्म सैयारा में अदाकारी और क्यूटनेस से दिल जीत रहीं अनीत पड्डा 17 साल की उम्र से अभिनय की दुनिया में आने के लिए हाथ-पैर मार रही थीं। हाल ही में उन्होंने रिवील किया है कि अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले उनके साथ एक स्कैम हुआ था।
प्रोडक्शन हाउस को भेजा था खराब ऑडिशन टेप
दरअसल, अनीत पड्डा ने कोस्मोपॉलिटन को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनके फ्रेंड्स और पिता को नहीं लगता था कि वह अभिनय कर पाएंगे। उन्हें अपने पिता और फ्रेंड्स से कम सपोर्ट मिला। ऐसे में वह इतनी इनसिक्योर हो गई थीं कि ऑनलाइन ऑडिशन सर्च करती थीं। कोविड-19 के दौरान डेस्पेरेशन में उन्होंने एक स्कैम वेबसाइट पर डिटेल शेयर कर दी थी। उन्होंने करीब 70 प्रोडक्शन हाउस को अपना बायोडाटा और तस्वीरें भेजीं, लेकिन कहीं से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
यह भी पढ़ें- Aneet Padda ने इस एक्ट्रेस को बताया अपना Idol, कहा- 'सैयारा रिलीज होने के बाद 10 मिनट फोन पर बात हुई'
अनीत पड्डा ने फेक साइट पर शेयर कीं तस्वीरें
अनीत पड्डा ने कहा, "हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लगभग हर प्रोडक्शन हाउस के पास मेरा ऑडिशन टेप, एक बेकार बायोडाटा और स्नैपचैट फिल्टर फोटोज हैं।" उन्होंने बताया कि उन्होंने कई ऐसी ऑडिशन वेबसाइट पर स्नैपचैट वाली फोटोज डाल दी थीं जो फर्जी थीं। खैर, सालों की मेहनत के बाद आखिरकार आज अनीत अभिनेत्री बन गई हैं। सैयारा के बाद लोग उन्हें अब नई फिल्मों में देखने के लिए बेताब हैं।
Photo Credit - Instagram
अनीत पड्डा की अपकमिंग फिल्में
22 साल की अनीत पड्डा ने साल 2022 में सलाम वेंकी से अपना करियर शुरू किया था। वह वेब सीरीज बिग गर्ल्स डोन्ट क्राई में भी नजर आ चुकी हैं। इन दिनों ऐसी चर्चा है कि अनीत मैडॉक की हॉरर ड्रामा करने वाली हैं। हालांकि, अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि वह एक कोर्टरूम ड्रामा न्याय (Nyaya) में भी दिखाई देंगी। इसमें वह एक सर्वाइवर की भूमिका निभाएंगी जो न्याय के लिए आवाज उठाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।