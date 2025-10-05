Aneet Padda ने इस एक्ट्रेस को बताया अपना Idol, कहा- 'सैयारा रिलीज होने के बाद 10 मिनट फोन पर बात हुई'
बॉलीवुड फिल्म निर्माता मोहित सूरी की फिल्म सैयारा से अनीत पड्डा और अहान पांडे रातों-रात स्टार बन गए। अनीत ने बताया कि वे आलिया भट्ट को अपना आदर्श मानती हैं और उनके मोनोलॉग की प्रैक्टिस करती थीं। फिल्म रिलीज के बाद आलिया ने खुद उनकी तारीफ की जो उनके लिए सपने जैसा था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म निर्माता मोहित सूरी ने इस साल सैयारा के साथ निर्देशन में वापसी की और बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। मोहित ने इस फिल्म के जरिए दो न्यूकमर्स अहान पांडे और अनीत पड्डा को कास्ट किया। मूवी के बाद से दोनों एक्टर्स रातों-रात स्टार बन गए।
अनीत ने किसे बताया अपना आइडियल
अब हाल ही में अपने पहले सोलो इंटरव्यू में अनीत पड्डा ने मूवी को लेकर और बातें शेयर की और बताया कि उन्होंने इसके लिए कैसे तैयारी की। अनीत ने बताया कि वह आलिया भट्ट के मोनोलॉग लेकर प्रैक्टिस किया करती थीं और फिल्म रिलीज के बाद जब खुद आलिया ने उनकी तारीफ की तो ये उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था।
शीशे में देखकर करती थीं प्रैक्टिस
कॉस्मोपॉलिटन इंडिया से बात करते हुए, अनीत ने आलिया को अपनी आइडल बताया और उस फैनगर्ल पल को याद किया जब आलिया ने व्यक्तिगत रूप से उनकी फिल्म की तारीफ की थी। आलिया पहले ही सोशल मीडिया पर 'सैयारा' और उसके कलाकारों की तारीफ कर चुकी थीं। हालाxकि, अनीत ने खुलासा किया कि आलिया ने उनसे फोन पर लगभग दस मिनट तक फिल्म के बारे में खूब बातें कीं।
इस पल को इतना खास बताते हुए अनीत ने कहा,'जब मैं छोटी थी तो मैं बाथरूम के शीशे में खुद से बातें करती थी और आलिया भट्ट के सभी मोनोलॉग का अभ्यास करती थी, सोचती थी, 'मैं यह कैसे कर सकती हूं?' और फिर, 'मैं इसे अपने तरीके से कैसे कर सकती हूं?'
आलिया ने तारीफ करते हुए लिखा था नोट
सैयारा में अहान और अनीत के अभिनय की प्रशंसा करते हुए, आलिया ने लिखा था,"यह कहना सही होगा... दो खूबसूरत, जादुई सितारे पैदा हुए हैं @aneetpadda_ @ahaanpandayy मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैंने दो अभिनेताओं को इतने प्यार से कब देखा था। मेरी आंखों में सितारे चमक रहे हैं। तुम्हारी आंखों में वही स्पार्क देख रही हूं। तुम दोनों इतने व्यक्तित्व, इतनी ईमानदारी से चमक रहे हो कि मैं तुम्हें बार-बार देख सकती हूं। (और ईमानदारी से कहूं तो... शायद देखूँगी भी।) मैं पहले ही तुम दोनों को अलग-अलग बहुत प्यार कर चुकी हूं - लेकिन स्पष्ट रूप से, एक बार काफी नहीं था। तो मैं यहां हूं। फिर से बहुत प्यार कर रही हूं।"
रोमांटिक ड्रामा थी सैयारा
मोहित सूरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। सैयारा एक रोमांटिक ड्रामा है जो एक संघर्षशील संगीतकार की कहानी बताती है जो एक राइटर और नए पत्रकार के प्यार में पड़ जाता है।
