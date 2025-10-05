Aneet Padda ने इस एक्ट्रेस को बताया अपना Idol, कहा- 'सैयारा रिलीज होने के बाद 10 मिनट फोन पर बात हुई'

बॉलीवुड फिल्म निर्माता मोहित सूरी की फिल्म सैयारा से अनीत पड्डा और अहान पांडे रातों-रात स्टार बन गए। अनीत ने बताया कि वे आलिया भट्ट को अपना आदर्श मानती हैं और उनके मोनोलॉग की प्रैक्टिस करती थीं। फिल्म रिलीज के बाद आलिया ने खुद उनकी तारीफ की जो उनके लिए सपने जैसा था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म निर्माता मोहित सूरी ने इस साल सैयारा के साथ निर्देशन में वापसी की और बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। मोहित ने इस फिल्म के जरिए दो न्यूकमर्स अहान पांडे और अनीत पड्डा को कास्ट किया। मूवी के बाद से दोनों एक्टर्स रातों-रात स्टार बन गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अनीत ने किसे बताया अपना आइडियल अब हाल ही में अपने पहले सोलो इंटरव्यू में अनीत पड्डा ने मूवी को लेकर और बातें शेयर की और बताया कि उन्होंने इसके लिए कैसे तैयारी की। अनीत ने बताया कि वह आलिया भट्ट के मोनोलॉग लेकर प्रैक्टिस किया करती थीं और फिल्म रिलीज के बाद जब खुद आलिया ने उनकी तारीफ की तो ये उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था।