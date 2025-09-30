'सैयारा' के बाद Aneet Padda के हाथ लगी हॉरर कॉमेडी फिल्म, 'स्त्री' मेकर्स की इस मूवी की बनेंगी हीरोइन?
Aneet Padda कुछ दिन पहले अफवाहें उड़ रही थीं कि सैयारा के बाद अनीत पड्डा स्त्री के मेकर्स के साथ अगली फिल्म करने जा रही हैं। अब लगता है ये अफवाहें सच होने जा रही हैं क्योंकि अनीत को मैडोक फिल्म्स के स्टूडियो के बाहर देखा गया है। सैयारा जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद अनीत को अब दर्शक और फिल्मों में देखना चाहते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोहित सूरी की सैयारा से रातों रात स्टार बनीं अनीत पड्डा अब फिर से सिल्वर स्क्रीन पर दर्शकों का दिल जीतने वाली हैं। उनकी अगली फिल्म कोर्ट रूम ड्रामा है लेकिन इसी बीच उनके हाथ एक और बड़े प्रोडक्शन की फिल्म लग गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले अफवाहें उड़ी थीं कि अनीत स्त्री के मेकर्स की अगली फिल्म साइन करने जा रही हैं हालांकि मैडोक फिल्म्स ने खुद इस पर स्पष्ट किया था कि किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास ना करें। अब लगता है कि ये बात सच होने वाली है।
स्त्री मेकर्स की फिल्म की साइन?
अनीत पड्डा को हाल ही में मैडोक ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया जिससे इन अफवाहों को और भी ज्यादा हवा मिल गई है। रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें अनीत ने मैडोक फिल्म्स के बाहर पोज दिया और इससे यह लगभग कंफर्म हो गया है कि स्क्रीन पर रोमांस बिखेरने के बाद एक्ट्रेस अब हॉरर कॉमेडी में नजर आएंगी।
Aneet Padda at Maddock Office, Shakti Shakini poster shoot done ✅ Official announcement loading⏳
क्या कियारा आडवाणी को किया रिप्लेस
ब्लॉकबस्टर स्त्री 2 देने के बाद मैडोक फिल्म की अपकमिंग फिल्म थामा है जो इस साल दीवाली पर रिलीज होने के लिए तैयार है। इसके बाद इस प्रोडक्शन हाउस की शक्ति शालिनी है जिसमें पहले कथित तौर पर कियारा आडवाणी को कास्ट किया जाना था। इसके बाद खबरें आईं कि कियारा मैटरनिटी लीव पर हैं और अब इस फिल्म में अनीत पड्डा को कास्ट किया जा रहा है।
फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया
हालांकि मेकर्स या अनीत ने अब तक इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन अनीत के फैंस काफी एक्साइटेड हैं उन्हें रोमांस के बाद एक अलग जॉनर की फिल्म में देखने के लिए। अनीत की सैयारा 2025 की सबसे सफल और कमाऊ फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में उन्होंने अल्जाइमर से ग्रस्त लड़की का किरदार निभाया है। इसमें उनके अपोजिट अहान पांडे ने काम किया है। सैयारा को क्रिटीक्स और दर्शकों ने खूब पसंद किया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।