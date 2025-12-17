अक्षय-आमिर खान को करीना कपूर ने किया किस, जलकर धूं-धूं हुआ Saif Ali Khan का दिल
सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी को 13 साल हो चुके हैं। साल 2012 में 'ओमकारा' एक्टर ने धूमधाम से 10 साल छोटी बेबो से शादी की थी। हाल ही में सैफ अली ख ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करीना कपूर और सैफ अली खान बॉलीवुड के वह कपल हैं, जिन्हें फैंस काफी एडमायर करते हैं। दोनों की लव स्टोरी साल 2008 में टशन के सेट पर शुरू हुई थी और तकरीबन 5 साल की डेटिंग के बाद कपल ने शादी 2012 में शादी कर ली थी।
सैफ अली खान को डेट करने से पहले करीना कपूर, कबीर सिंह एक्टर शाहिद कपूर को डेट कर रही थीं। बेबो तो कई मौकों पर सैफ अली खान की तारीफों के पुल बांधती हुई दिखाई दीं, लेकिन अब हाल ही में सैफ ने करीना की सराहना करते हुए उन्हें शानदार महिला बताया, लेकिन साथ ही ये भी स्वीकार किया कि जब वह करीना को डेट कर रहे थे, तो दूसरे एक्टर्स के साथ बेबो की करीबी देखकर उन्हें बहुत जलन होती थी।
दूसरे एक्टर्स के साथ देखकर जल उठते थे सैफ अली खान
करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार हैं। दोनों को ही स्क्रिप्ट की डीमांड के मुताबिक, स्क्रीन पर एक्ट करना पड़ता है। अक्षय कुमार-आमिर खान और शाहिद कपूर जी कई सितारों के साथ स्क्रीन पर करीना कपूर ने किसिंग सीन दिए हैं। हाल ही में सैफ अली खान ने द हॉलीवुड रिपोर्टर से बातचीत के दौरान बताया कि जब भी शुरुआती डेटिंग पीरियड में करीना कपूर को किसी और के साथ देखते थे, तो उन्हें बहुत जलन होती थी।
यह भी पढ़ें- फ्राई पैन से Saif Ali Khan का सिर फोड़ देतीं अमृता सिंह, हीरोइनों से हो रही थी सारा की मां को जलन?
सैफ ने कहा, 'शुरुआत में मैं बहुत सहज नहीं था। थोड़ा जलन महसूस करता था। समझ नहीं पाता था कि करीना का दूसरे पुरुषों के साथ काम करना कैसे संभालूं। जब रिश्ता नया हो और इनसिक्योरिटी हो, तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं। इन भावनाओं को मैच्योरिटी से संभालना पड़ता है। मैं सोचता था मेरे प्रतिद्वंद्वी उसके दोस्त होंगे यह कैसे हो सकता है? लेकिन प्यार सब पर जीत हासिल कर लेता है।"
सैफ अली खान ने की हैं दो शादियां
सैफ ने इस इंटरव्यू में आगे बताया, "यह सब मेरे लिए नया था। इसके लिए आपसी भरोसा और विश्वास बेहद जरूरी होता है। जब रिश्ते में इनसिक्योरिटी हो, तो चीजें जटिल हो जाती हैं। आम तौर पर मैं उन लड़कियों के साथ जाता था, जिनका फिल्मों से कोई लेना-देना नहीं था"।
करीना कपूर की तारीफ करते हुए सैफ ने आगे कहा, "वह काम करने में सक्षम हैं और जो भी जिंदगी में करना चाहती हैं, कर सकती हैं। वह एक्टर और स्टार बनना चाहती थीं, जो उनकी प्रेरणा थी, लेकिन दूसरी और वह एक मां और पत्नी एक होममेकर भी बनना चाहती थीं। रोमांटिकली एक एनर्जी के रूप में ये अच्छा भी है, जब दो लोग सेम चीजें चाहते हैं, लेकिन उनका रोल थोड़ा अलग-अलग होता है"।
आपको बता दें कि सैफ अली खान की पहली शादी अमृता सिंह से हुई थी, जो उनसे उम्र में 12 साल बड़ी थीं, लेकिन 2004 में उनका तलाक हो गया। उसके बाद उनकी जिंदगी में करीना आईं, जो सैफ से 10 साल छोटी हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।