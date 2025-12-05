Language
    फ्राई पैन से Saif Ali Khan का सिर फोड़ देतीं अमृता सिंह, हीरोइनों से हो रही थी सारा की मां को जलन?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:28 PM (IST)

    Amrita Singh-Saif Ali Khan: अमृता सिंह ने एक बार सैफ अली खान के साथ अपनी शादी में इनसिक्योरिटी और स्ट्रगल के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने माना क ...और पढ़ें

    सैफ अली खान का सिर फोड़ना चाहती थीं अमृता सिंह

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस अमृता सिंह 1990 के दशक के सबसे चर्चित कपल्स में से एक थे। उन्होंने 1991 में शादी की और 13 साल तक साथ रहे। तलाक के बावजूद, उनके रिश्ते को उसकी गहराई, ईमानदारी और यादगार पलों के लिए याद किया जाता है। हालांकि उनका तलाक क्यों हुआ इस बात का जवाब फैंस जानना चाहते हैं। इस पर अमृता ने किया खुद खुलासा करते हुए बताया था कि वे काफी इनसिक्योर और फ्रस्ट्रेट हो गई थीं, उन्हें सैफ का दूसरी हीरोइनों के साथ काम करना पसंद नहीं आता था।

    सैफ से 13 साल बड़ी हैं अमृता

    अमृता सिंह और सैफ अली खान ने 1991 में शादी की थी। उस समय उनके रिश्ते के बारे में बहुत चर्चा हुई थी क्योंकि अमृता सैफ से 13 साल बड़ी थीं। कई लोग जानना चाहते थे कि उनकी उम्र के अंतर का उनके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन कपल ने इन बातों को इग्नोर किया और 13 साल साथ बिताए। हालांकि अमृता ने इस बारे में खुलकर बात की थी और तलाक से पहले अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में खुलकर बात की थी।

    अपने बेबाक स्वभाव के लिए जानी जाने वाली अमृता एक बार ‘रेंडेजवस विद सिमी ग्रेवाल’ में आईं और अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि शादी ने उन्हें एक नरम और धीमा इंसान बना दिया है। उन्होंने उस समय खुद को थोड़ी बहनजी बताया और कहा कि जब वह अपने लिए जीती थीं, तो उन्होंने अक्सर देखा कि लोग उनसे बात करने से पहले दो बार सोचते थे। शो में सिमी ने अमृता से पूछा कि क्या उन्हें कभी सैफ के दूसरी एक्ट्रेस के साथ फिल्मों में काम करने को लेकर इनसिक्योर महसूस हुआ।

    सैफ को लेकर इनसिक्योर हो गई थीं अमृता

    अमृता ने ईमानदारी से कहा, 'अगर मैं कहूं कि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं झूठ बोलूंगी। मैं यहां रही हूं, हमारी अपनी प्रॉब्लम रही हैं, हमारे बीच झगड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि एक औरत का इनसिक्योर महसूस करना नॉर्मल है। अमृता अपनी शादी के मुश्किल समय के बारे में बताने से नहीं हिचकिचाईं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को हैरोइंग कहा और बताया कि उन्होंने टेंशन पर अपने तरीके से कैसे रिएक्ट किया। उन्होंने बताया, 'मैं रोई और लड़ी, नॉर्मल चीजें कीं जो कोई भी औरत करना चाहती है। मैं सैफ का सिर फ्राइंग पैन से फोड़ना चाहती थी'। हमेशा ह्यूमरिस्ट रहने वाले सैफ ने मजाक में कहा कि उन्होंने असल में भी उन्हें पीटा था, जिससे इस इंटेंस कन्फेशन का मूड हल्का हो गया।

    सैफ अली खान और अमृता सिंह के रिश्ते के बारे में

    अपनी शादी के दौरान वे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान के पेरेंट्स बने। 2004 में दोनों अलग हो गए। तलाक के बाद, सैफ अली खान ने 2012 में करीना कपूर से शादी की और उनके दो बेटे हैं, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान।

