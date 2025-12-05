फ्राई पैन से Saif Ali Khan का सिर फोड़ देतीं अमृता सिंह, हीरोइनों से हो रही थी सारा की मां को जलन?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस अमृता सिंह 1990 के दशक के सबसे चर्चित कपल्स में से एक थे। उन्होंने 1991 में शादी की और 13 साल तक साथ रहे। तलाक के बावजूद, उनके रिश्ते को उसकी गहराई, ईमानदारी और यादगार पलों के लिए याद किया जाता है। हालांकि उनका तलाक क्यों हुआ इस बात का जवाब फैंस जानना चाहते हैं। इस पर अमृता ने किया खुद खुलासा करते हुए बताया था कि वे काफी इनसिक्योर और फ्रस्ट्रेट हो गई थीं, उन्हें सैफ का दूसरी हीरोइनों के साथ काम करना पसंद नहीं आता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सैफ से 13 साल बड़ी हैं अमृता अमृता सिंह और सैफ अली खान ने 1991 में शादी की थी। उस समय उनके रिश्ते के बारे में बहुत चर्चा हुई थी क्योंकि अमृता सैफ से 13 साल बड़ी थीं। कई लोग जानना चाहते थे कि उनकी उम्र के अंतर का उनके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन कपल ने इन बातों को इग्नोर किया और 13 साल साथ बिताए। हालांकि अमृता ने इस बारे में खुलकर बात की थी और तलाक से पहले अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में खुलकर बात की थी।

सैफ को लेकर इनसिक्योर हो गई थीं अमृता अमृता ने ईमानदारी से कहा, 'अगर मैं कहूं कि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं झूठ बोलूंगी। मैं यहां रही हूं, हमारी अपनी प्रॉब्लम रही हैं, हमारे बीच झगड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि एक औरत का इनसिक्योर महसूस करना नॉर्मल है। अमृता अपनी शादी के मुश्किल समय के बारे में बताने से नहीं हिचकिचाईं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को हैरोइंग कहा और बताया कि उन्होंने टेंशन पर अपने तरीके से कैसे रिएक्ट किया। उन्होंने बताया, 'मैं रोई और लड़ी, नॉर्मल चीजें कीं जो कोई भी औरत करना चाहती है। मैं सैफ का सिर फ्राइंग पैन से फोड़ना चाहती थी'। हमेशा ह्यूमरिस्ट रहने वाले सैफ ने मजाक में कहा कि उन्होंने असल में भी उन्हें पीटा था, जिससे इस इंटेंस कन्फेशन का मूड हल्का हो गया।