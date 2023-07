Dharmendra को पसंद करती थीं जया बच्चन, सेट पर उनके आते ही सोफे के पीछे छिप जाती थीं एक्ट्रेस, जानें किस्सा

Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani Star Dharmendra And Jaya Bachchan रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तीन दिग्गज एक्टर्स धर्मेंद्र जया बच्चन और शबाना आजमी एक साथ नजर आने वाले हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था। जिसके बाद आलिया भट्ट और रणवीर सिंह से ज्यादा इन तीनों ने चर्चा बटोरी।

Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani Star Dharmendra And Jaya Bachchan, Instagram

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani Star Dharmendra And Jaya Bachchan: करण जौहर की आगामी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था, लेकिन लीड एक्टर आलिया भट्ट और रणवीर से ज्यादा चर्चा किसी और ने बटोरी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तीन दिग्गज एक्टर्स धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी शामिल हैं। ट्रेलर में सबसे ज्यादा हाइलाइट इन्हें मिली। इस बीच अब धर्मेंद्र ने एक पुराने किस्से पर रिएक्ट किया है, जब जया बच्चन उन्हें पसंद करती थीं और वे एक्ट्रेस के क्रश हुआ करते थे। धर्मेंद्र को पसंद करती थीं जया धर्मेंद्र और जया बच्चन ने फिल्म गुड्डी में साथ काम किया था। फिल्म के सेट पर आलम ये था कि जैसे ही धर्मेंद्र सेट पर पहुंचते थे, जया उन्हें देखकर सोफे के पीछे छिप जाया करती थीं। क्या बोले धर्मेंद्र ? धर्मेंद्र से जब पूछा गया कि क्या सच है कि जया बच्चन उन्हें पसंद करती थीं, तो एक्टर ने जूम टीवी के साथ बातचीत में कहा, "ये जया का प्यार और इज्जत थी। मैं जया और अमिताभ को अब बहुत लंबे समय से जानता हू। मुझे आज भी याद है कि हमें कितना मजा आता था जब हम शोले की शूटिंग कर रहे थे।" याद आए पुराने दिन धर्मेंद्र ने ये भी बताया कि उन्होंने शोले की शूटिंग खूब एंजॉय की थी और आउटडोर शूट तो पिकनिक की तरह होता था। पूरी टीम एक परिवार की तरह थी। कुछ ऐसा ही उन्होंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग के दौरान महसूस किया। जया ने खुद किया कबूल जया बच्चन ने धर्मेंद्र के लिए अपनी पसंद का खुलासा खुद किया था। एक्ट्रेस साल 2007 में कॉफी विद करण का हिस्सा बनी थीं। जहां उन्होंने कबूल किया था कि धर्मेंद्र पर उन्हें क्रश था। View this post on Instagram A post shared by Dharmendra Deol (@aapkadharam) ग्रीक गॉड लगे थे धर्मेंद्र धर्मेंद्र के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए जया ने शो में कहा, ''आप जानते हैं, जब मैंने उन्हें पहली बार देखा और मेरा उनसे परिचय हुआ तो वहां इस तरह का एक सोफा था... मैं जाकर उसके पीछे छिप गई। मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। वहां यह हैंडसम दिखने वाला आदमी था। मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने क्या पहना हुआ था- व्हाइट ट्राउजर और व्हाइट शर्ट...वो एक ग्रीक गॉड की तरह लग रहे थे!''

Edited By: Vaishali Chandra