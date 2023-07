Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani के डायलॉग पर Google ने किया रिएक्ट, दे दी रणवीर सिंह को चुनौती

Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर सामने आ चुका है। इस ट्रेलर को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में रणवीर सिंह के Google को लेकर बोले गए डायलॉग पर गूगल इंडिया ने ट्वीट कर एक्टर को चुनौती दी है।

HighLights Google India ने रणवीर सिंह के डायलॉग पर किया रिप्लाई रणवीर सिंह के गूगल डायलॉग पर बने मीम 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

Edited By: Tanya Arora