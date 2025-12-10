'इतना नंगा और बेशर्म आदमी...', तारीफ के चक्कर में पीयूष मिश्रा ने Ranbir Kapoor को लेकर दिया अटपटा बयान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'शौकीन' एक्टर पीयूष मिश्रा हिंदी सिनेमा के वह अभिनेता हैं, जो अपने दिल की बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। हाल ही में अभिनेता ने 'रामायण' एक्टर रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'रॉकस्टार' में काम करने का अनुभव शेयर किया।

उन्होंने बताया कि रणबीर किसी भी तरह से 'कपूर' फैमिली की विरासत का बोझ उठाकर नहीं चलते हैं। रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए क्यों पीयूष मिश्रा ने उन्हें 'नंगा' और 'बेशर्म' बताया, नीचे विस्तार से जानें पूरी स्टोरी। इतना नंगा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा इंडिया टुडे ग्रुप की एक वेबसाइट से खास बातचीत के दौरान पीयूष मिश्रा ने रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'रॉकस्टार' और 'तमाशा' में काम करने का अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि रणबीर कपूर ने उन्हें पहले दिन से ही हैरान कर दिया था। पीयूष मिश्रा ने बताया कि रणबीर कपूर बिल्कुल लाइट और फ्री आदमी हैं, वह कभी भी कपूर फैमिली की लिगेसी का बोझ लेकर नहीं चलते हैं।

इरफान खान के जाने से टूटा दिल रणबीर कपूर के अलावा पीयूष मिश्रा ने इरफान खान के साथ फिल्म 'हासिल' में काम करने का अनुभव भी शेयर किया। उन्होंने कहा, "वह बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए यार..ये सोचकर बहुत दिल दुखता है, वह बहुत ही अच्छे अभिनेता थे। सच कहूं तो, जैसे उनकी दोस्ती तिग्मांशु धूलिया और विशाल भारद्वाज के साथ थी, वैसी मेरे साथ नहीं थी, लेकिन जब हमने साथ काम किया तो एक दूसरे की सरहाना की"।