'इतना नंगा और बेशर्म आदमी...', तारीफ के चक्कर में पीयूष मिश्रा ने Ranbir Kapoor को लेकर दिया अटपटा बयान
शाह रुख खान के साथ फिल्म 'दिल से' में नजर आए अभिनेता पीयूष मिश्रा ने हाल ही में रॉकस्टार रणबीर कपूर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिससे फैंस काफी कन्फ् ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'शौकीन' एक्टर पीयूष मिश्रा हिंदी सिनेमा के वह अभिनेता हैं, जो अपने दिल की बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। हाल ही में अभिनेता ने 'रामायण' एक्टर रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'रॉकस्टार' में काम करने का अनुभव शेयर किया।
उन्होंने बताया कि रणबीर किसी भी तरह से 'कपूर' फैमिली की विरासत का बोझ उठाकर नहीं चलते हैं। रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए क्यों पीयूष मिश्रा ने उन्हें 'नंगा' और 'बेशर्म' बताया, नीचे विस्तार से जानें पूरी स्टोरी।
इतना नंगा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा
इंडिया टुडे ग्रुप की एक वेबसाइट से खास बातचीत के दौरान पीयूष मिश्रा ने रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'रॉकस्टार' और 'तमाशा' में काम करने का अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि रणबीर कपूर ने उन्हें पहले दिन से ही हैरान कर दिया था। पीयूष मिश्रा ने बताया कि रणबीर कपूर बिल्कुल लाइट और फ्री आदमी हैं, वह कभी भी कपूर फैमिली की लिगेसी का बोझ लेकर नहीं चलते हैं।
पीयूष मिश्रा ने हंसते हुए कहा, "इतना नंगा और बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। वह एक लंबी लेगेसी वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता, उनके दादा, यहां तक की उनके परदादा, हिंदी सिनेमा में उनकी एक लेगेसी चली आ रही है, लेकिन रणबीर कपूर एक परसेंट भी इस लेगेसी का बोझ अपने कंधों पर लेकर नहीं चलते हैं, ये बात मुझे बहुत खटकती थी"। उन्होंने इस बातचीत में ये भी बताया कि रणबीर ऑन कैमरा अपने काम को लेकर काफी सीरियस हैं।
इरफान खान के जाने से टूटा दिल
रणबीर कपूर के अलावा पीयूष मिश्रा ने इरफान खान के साथ फिल्म 'हासिल' में काम करने का अनुभव भी शेयर किया। उन्होंने कहा, "वह बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए यार..ये सोचकर बहुत दिल दुखता है, वह बहुत ही अच्छे अभिनेता थे। सच कहूं तो, जैसे उनकी दोस्ती तिग्मांशु धूलिया और विशाल भारद्वाज के साथ थी, वैसी मेरे साथ नहीं थी, लेकिन जब हमने साथ काम किया तो एक दूसरे की सरहाना की"।
इरफान खान को याद करते हुए पीयूष मिश्रा ने आगे कहा, "शायद हम एक-दूसरे के करीबी दोस्त नहीं बन पाए, लेकिन मैंने सुना था कि वह बहुत ही अच्छे इंसान थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके बेटे को भी एक अच्छा अभिनेता बनाए"।
