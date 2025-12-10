Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'इतना नंगा और बेशर्म आदमी...', तारीफ के चक्कर में पीयूष मिश्रा ने Ranbir Kapoor को लेकर दिया अटपटा बयान

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:11 PM (IST)

    शाह रुख खान के साथ फिल्म 'दिल से' में नजर आए अभिनेता पीयूष मिश्रा ने हाल ही में रॉकस्टार रणबीर कपूर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिससे फैंस काफी कन्फ् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पीयूष मिश्रा ने रणबीर कपूर को बताया 'नंगा' और 'बेशर्म' / फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'शौकीन' एक्टर पीयूष मिश्रा हिंदी सिनेमा के वह अभिनेता हैं, जो अपने दिल की बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। हाल ही में अभिनेता ने 'रामायण' एक्टर रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'रॉकस्टार' में काम करने का अनुभव शेयर किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि रणबीर किसी भी तरह से 'कपूर' फैमिली की विरासत का बोझ उठाकर नहीं चलते हैं। रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए क्यों पीयूष मिश्रा ने उन्हें 'नंगा' और 'बेशर्म' बताया, नीचे विस्तार से जानें पूरी स्टोरी।

    इतना नंगा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा

    इंडिया टुडे ग्रुप की एक वेबसाइट से खास बातचीत के दौरान पीयूष मिश्रा ने रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'रॉकस्टार' और 'तमाशा' में काम करने का अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि रणबीर कपूर ने उन्हें पहले दिन से ही हैरान कर दिया था। पीयूष मिश्रा ने बताया कि रणबीर कपूर बिल्कुल लाइट और फ्री आदमी हैं, वह कभी भी कपूर फैमिली की लिगेसी का बोझ लेकर नहीं चलते हैं।

    यह भी पढ़ें- 250 करोड़ के बंगले में Alia Bhatt ने बेटी राहा संग किया गृह प्रवेश, पापा की यादों को घर लाए Ranbir Kapoor

    पीयूष मिश्रा ने हंसते हुए कहा, "इतना नंगा और बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। वह एक लंबी लेगेसी वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता, उनके दादा, यहां तक की उनके परदादा, हिंदी सिनेमा में उनकी एक लेगेसी चली आ रही है, लेकिन रणबीर कपूर एक परसेंट भी इस लेगेसी का बोझ अपने कंधों पर लेकर नहीं चलते हैं, ये बात मुझे बहुत खटकती थी"। उन्होंने इस बातचीत में ये भी बताया कि रणबीर ऑन कैमरा अपने काम को लेकर काफी सीरियस हैं।

    piyush mishra-ranbir kapoor

    इरफान खान के जाने से टूटा दिल

    रणबीर कपूर के अलावा पीयूष मिश्रा ने इरफान खान के साथ फिल्म 'हासिल' में काम करने का अनुभव भी शेयर किया। उन्होंने कहा, "वह बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए यार..ये सोचकर बहुत दिल दुखता है, वह बहुत ही अच्छे अभिनेता थे। सच कहूं तो, जैसे उनकी दोस्ती तिग्मांशु धूलिया और विशाल भारद्वाज के साथ थी, वैसी मेरे साथ नहीं थी, लेकिन जब हमने साथ काम किया तो एक दूसरे की सरहाना की"।

    piyush mishra ranbir kapoor

    इरफान खान को याद करते हुए पीयूष मिश्रा ने आगे कहा, "शायद हम एक-दूसरे के करीबी दोस्त नहीं बन पाए, लेकिन मैंने सुना था कि वह बहुत ही अच्छे इंसान थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके बेटे को भी एक अच्छा अभिनेता बनाए"।

    यह भी पढ़ें- 'मिसोजिनी दिखाने वाली फिल्म...', रणबीर की एनिमल पर मिर्जापुर की 'बीना' ने दिया ऐसा बयान, फूटा लोगों का गुस्सा