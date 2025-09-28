दुर्गा पूजा पंडाल में गले लगकर Rani Mukerji और Kajol हुईं इमोशनल, इस फैमिली मेंबर को किया याद

हर साल रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) और काजोल (Kajol) धूमधाम से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। इस साल भी दोनों अभिनेत्रियों ने मुंबई के पंडाल में दुर्गा पूजा शुरू की। इस दौरान दोनों अभिनेत्रियां एक-दूसरे से गले मिलकर इमोशनल हो गईं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन की 'द बंगाली गर्ल्स' रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) और काजोल (Kajol) हर साल अपने परिवार के साथ मुंबई में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। इस साल भी 27 सितंबर से दोनों कजिन सिस्टर्स ने अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत धूमधाम से की। मगर इस बीच दोनों बहनें एक-दूसरे से मिलकर इमोशनल हो गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, दुर्गा पूजा के पहले दिन पंडाल में रानी मुखर्जी और काजोल अपने अंकल देब मुखर्जी की याद में इमोशनल हो गईं। इसी साल 14 मार्च को देब का निधन हो गया था। वह हर साल दुर्गा पूजा पंडाल में शामिल होकर रानी-काजोल संग इसे सेलिब्रेट करते थे। मगर इस बारी रानी और काजोल को उनकी गैर-मौजूदगी खल गई।