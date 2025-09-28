Language
    दुर्गा पूजा पंडाल में गले लगकर Rani Mukerji और Kajol हुईं इमोशनल, इस फैमिली मेंबर को किया याद

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:54 PM (IST)

    हर साल रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) और काजोल (Kajol) धूमधाम से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। इस साल भी दोनों अभिनेत्रियों ने मुंबई के पंडाल में दुर्गा पूजा शुरू की। इस दौरान दोनों अभिनेत्रियां एक-दूसरे से गले मिलकर इमोशनल हो गईं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    दुर्गा पूजा पंडाल में इमोशनल हुईं बहनें काजोल-रानी मुखर्जी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी-टाउन की 'द बंगाली गर्ल्स' रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) और काजोल (Kajol) हर साल अपने परिवार के साथ मुंबई में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। इस साल भी 27 सितंबर से दोनों कजिन सिस्टर्स ने अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत धूमधाम से की। मगर इस बीच दोनों बहनें एक-दूसरे से मिलकर इमोशनल हो गईं।

    दरअसल, दुर्गा पूजा के पहले दिन पंडाल में रानी मुखर्जी और काजोल अपने अंकल देब मुखर्जी की याद में इमोशनल हो गईं। इसी साल 14 मार्च को देब का निधन हो गया था। वह हर साल दुर्गा पूजा पंडाल में शामिल होकर रानी-काजोल संग इसे सेलिब्रेट करते थे। मगर इस बारी रानी और काजोल को उनकी गैर-मौजूदगी खल गई। 

    दुर्गा पूजा में इमोशनल हुईं रानी-काजोल

    रानी मुखर्जी और काजोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें दोनों बहनें एक-दूसरे को गले मिलकर इमोशनल हो गईं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही रानी और काजोल मिलती हैं तो दोनों गले लगा लेती हैं। इस दौरान काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी भी शामिल रहीं। रानी के आंखों में इमोशन साफ देखा जा सकता है। रानी और बाकी लोगों से मिलने के तुरंत बाद काजोल अयान मुखर्जी को गले लगा लेती हैं।

    देब मुखर्जी अयान मुखर्जी के ही पिता थे। वह भी अपने पिता को दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन में याद करते हुए नजर आए। इसके बाद मुखर्जी परिवार ने एक साथ दुर्गा पूजा के पहले दिन को शानदार अंदाज में सेलिब्रेट किया। आइवरी साड़ी और लाल रंग की चूड़ी में काजोल एथनिक वाइब दे रही थीं। वहीं, रानी भी ब्लैक-व्हाइट साड़ी में कमाल की लग रही थीं।

    कौन थे देब मुखर्जी?

    बता दें कि रानी और काजोल के अंकल व अयान के पिता देब मुखर्जी एक्टर रह चुके हैं। उन्होंने तू ही मेरी जिंदगी (1965), आंसू बन गए फूल (1969), अभिनेत्री (1970) और बंधू (1992) समेत कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी बेटी सुनीता ने आशुतोष गोवारिकर से शादी की है, जबकि बेटा अयान निर्देशक हैं और ब्रह्मास्त्र-वॉर 2 जैसी फिल्में बना चुके हैं।

