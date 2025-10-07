Ranbir Kapoor ने व्हीलचेयर पर बैठी महिला की मदद के लिए किया कुछ ऐसा, जमकर हो रही वाहवाही
43 की उम्र में भी रणबीर कपूर अपने डैशिंग लुक से तो फैंस का दिल जीतते ही हैं लेकिन इस बार उन्होंने नेकी से लोगों का दिल जीत लिया है। हाल ही में दिल्ली आए रणबीर कपूर ने एक इंजर्ड महिला से एयरपोर्ट पर टकराए और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे सोशल मीडिया पर उनके फैंस एक्टर के जेस्चर की खूब वाहवाही हो रही है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर को उनकी लव लाइफ को लेकर भले ही कितना भी ज्यादा ट्रोल किया जाता हो, लेकिन राहा के जिंदगी में आने के बाद वह जितने काइंड हो गए हैं, उसकी तारीफ करते हुए फैंस नहीं थकते हैं।
हाल ही में 'एनिमल' एक्टर ने अपनी दरियादिली का एक सबूत भी पेश किया, जिसके बाद तो फैंस ही नहीं, यूजर्स भी उनकी दरियादिली की बात करते हुए दिखाई दिए। अचानक एयरपोर्ट पर टकराए रणबीर ने बिना किसी पब्लिसिटी के इंजर्ड महिला की जिस तरह से मदद की, उसकी तारीफ करते हुए लोग नहीं थक रहे हैं।
व्हीलचेयर पर बैठी महिला की रणबीर ने की मदद
रणबीर कपूर बीते दिनों अपने लाइफस्टाइल और फैशन ब्रांड आर्क के लॉन्च के लिए दिल्ली आए थे, जहां पर उन्होंने अपना स्टोर खोला है। इवेंट खत्म होने के बाद जब रणबीर दिल्ली से मुंबई लौट रहे थे, तो उन्होंने T3 एयरपोर्ट पर एक साथी पैसेंजर को मदद की, जिनके पैर में फैक्चर था। इस इंसिडेंट के बारे में महिला ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर बताया है।
श्रुबाबती गोस्वामी नामक एक महिला ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर रणबीर कपूर और एयरलाइन की सराहना करते हुए एक पोस्ट भी डाला। उन्होंने लिखा, "टी3 से फैक्चर होने के बाद अकेले ट्रैवल कर रही थी। व्हील चेयर का सिस्टम बहुत ही अच्छा था। व्हीलचेयर अटेंडेंट और एयरलाइन स्टाफ का बहुत-बहुत धन्यवाद। खास तौर पर रणबीर कपूर, जिनसे मैं अचानक सिक्योरिटी प्वाइंट के पास मिली थी, उन्होंने मेरी मदद की। रणबीर कपूर आपके दयालु जेस्चर के लिए शुक्रिया"।
रणबीर कपूर की दरियादिली ने जीत लिया सबका दिल
आमतौर पर सितारे एयरपोर्ट भीड़ देखकर सीधे मुंह छुपाकर निकल जाते हैं, लेकिन रणबीर कपूर ने जिस तरह से महिला की सिक्योरिटी प्वाइंट पर मदद की, उसकी तारीफ करते फैंस थक नहीं रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "रणबीर हमारे पास एक ही दिल है उसे कितनी बार जीतोगे"। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "ये पहली बार नहीं है, जब रणबीर ने किसी की मदद की है। इस तरह के एक्ट हमेशा पब्लिसाइज नहीं किये जाते"।
'एनिमल' के बाद रणबीर कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह 2026 में 2 बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। एक तरफ जहां वह साईं पल्लवी के साथ रामायण में दिखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वह आलिया और विक्की के साथ संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में काम करते नजर आएंगे।
