Deepika Padukone के चक्कर में रणबीर कपूर भूले अपनी गाड़ी, एक्ट्रेस के पीछ-पीछे चलते आए नजर

सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रणबीर दीपिका के पीछे चलते हुए अपनी कार भूल गए। एयरपोर्ट पर दीपिका को आगे जाते देख रणबीर उनके पीछे चल दिए फिर उन्हें अपनी गाड़ी का ध्यान आया। फैंस को यह देखकर बहुत हंसी आई।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिनों रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जहां दोनों एक्टर्स को साथ में देखकर फैंस एक्साइटेड हो गए। दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर साथ में देखा गया था।

अब दोनों का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रणबीर कपूर दीपिका के पीछे-पीछे चलते हुए इतने मस्त हो गए कि वो अपनी कार ही भूल गए और उनके साथ जाने लगे। दीपिका के पीछे-पीछे चलने लगे रणबीर इस वीडियो को एक फैन पेज ने शेयर किया है। शेयर की गई क्लिप में,रणबीर और दीपिका अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीपिका आगे-आगे चल रही थीं, जबकि रणबीर उनके पीछे-पीछे चल रहे थे। एक पल के लिए वो उन्हीं के पीछे आगे बढ़ जाते हैं जब रणबीर के ड्राइवर इशारा करके उन्हें अपनी कार बताते हैं और दरवाजा खोलते हैं। इसके बाद रणबीर मुड़ जाते हैं और अपनी इस लापरवाही पर थोड़ा हंसते भी हैं। इस पल को देखकर प्रशंसक हंस पड़ते हैं।

यह भी पढ़ें- मुंबई एयरपोर्ट पर साथ दिखाई दिए Ranbir-Deepika, ये जवानी है दीवानी 2 की चल रही तैयारी? दीपिका के चक्कर में गाड़ी भूल गए रणबीर वीडियो के कैप्शन में यूजर ने लिखा,"वह उनके आस-पास इतने फनी क्यों होते हैं?"वहीं कई सारे फैंस को अपने फेवरेट कपल को साथ देखने का मौका मिला तो अपनी-अपनी बात कहने लगे। एक फैन ने कमेंट किया, "हाहाहा, वो एकदम बेबी जैसा है।" दूसरे ने लिखा, "भाई भूल गया कि कहां जा रहा है।" और उसके बाद हंसने वाले इमोजी भी शेयर किए। तीसरे यूजर ने लिखा, "दीपिका को देखते ही उसका दिमाग बंद हो जाता है।" एक अन्य ने लिखा,"रणबीर-दीपिका का 2025 में फिर से साथ?? दुनिया ठीक हो रही है।" एक और ने लिखा, "मैं इससे उबर नहीं पा रहा, क्यूट पूकी," जबकि दूसरे ने कहा, "मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूं" और "ये दीपिका पादुकोण का असर है।"