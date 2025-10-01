Deepika Padukone के बाद अब Ranveer बड़े प्रोजेक्ट से हुए आउट? हाथ से निकली संजय लीला भंसाली की 'बैजू बावरा'

संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म बैजू बावरा पर निर्देशक 20 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। खबरों के अनुसार भंसाली ने अपने हीरो रणबीर कपूर को उनके जन्मदिन पर यह फिल्म गिफ्ट में दी है। रणबीर कपूर ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। पहले रणवीर सिंह को इसमें कास्ट किया जाना था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजय लीला भंसाली (Sanajay Leela Bhansali) की 'बैजू बावरा'(Baiju Bawra) उनकी मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। निर्देशक ने इस प्रोजेक्ट पर 20 साल से ज्यादा समय बिताया है। पिछले कुछ सालों में, फिल्म की कास्टिंग को लेकर कई खबरें सामने आईं। बीच में इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया ताकि निर्देशक 'लव एंड वॉर'पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

