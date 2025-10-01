Language
    Deepika Padukone के बाद अब Ranveer बड़े प्रोजेक्ट से हुए आउट? हाथ से निकली संजय लीला भंसाली की 'बैजू बावरा'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:37 PM (IST)

    संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म बैजू बावरा पर निर्देशक 20 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। खबरों के अनुसार भंसाली ने अपने हीरो रणबीर कपूर को उनके जन्मदिन पर यह फिल्म गिफ्ट में दी है। रणबीर कपूर ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। पहले रणवीर सिंह को इसमें कास्ट किया जाना था।

    संजय लीला भंसाली के साथ काम करने वाले थे रणवीर सिंह (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजय लीला भंसाली (Sanajay Leela Bhansali) की 'बैजू बावरा'(Baiju Bawra) उनकी मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। निर्देशक ने इस प्रोजेक्ट पर 20 साल से ज्यादा समय बिताया है। पिछले कुछ सालों में, फिल्म की कास्टिंग को लेकर कई खबरें सामने आईं। बीच में इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया ताकि निर्देशक 'लव एंड वॉर'पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

    रणबीर कपूर ने शुरू कर दी तैयारी?

    अब, एक नई रिपोर्ट ने और हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भंसाली ने अपने हीरो रणबीर कपूर को उनके जन्मदिन पर यह फिल्म गिफ्ट में दी है। डेकन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया है, "एसएलबी की टीम ने प्री-प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया है। पुराने संगीत के बड़े प्रशंसक रणबीर अपनी सुबह की शुरुआत 1950 के दशक के क्लासिक गानों से करते हैं, जिनमें 1952 में रिलीज हुई ओरिजिनल बैजू बावरा के गाने भी शामिल हैं। वह अपनी बेटी राहा को भी इस सदाबहार संगीत से परिचित करा रहे हैं।" फिल्म अगले साल फ्लोर पर आ सकती है।

    कास्टिंग को लेकर ऑफिशियल जानकारी नहीं

    इससे पहले इस मूवी को रणबीर के साथ बनाने का प्लान किया गया था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि संजय ने "लव एंड वॉर" पर फोकस करने का प्लान किया जिसमें पहले से ही रणबीर कपूर शामिल हैं। रणवीर ने इस भूमिका की तैयारी शुरू कर दी थी। पिछले कुछ वर्षों में, कास्टिंग को लेकर कई अटकलें लगाई गईं, कुछ रिपोर्टों में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को कास्ट करने की बात कही गई। हालांकि, अंतिम कलाकारों की घोषणा अभी आधिकारिक तौर पर नहीं की गई।

    क्या है बैजू बावरा की कहानी?

    फिल्म की कहानी अभी सीक्रेट रखी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह दो गायकों के इर्द-गिर्द घूमती एक म्यूजिकल फिल्म होगी। खबरों के अनुसार, यह फिल्म 1955 में आई दिवंगत अभिनेता भारत भूषण और मीना कुमारी अभिनीत फिल्म बैजू बावरा का रीमेक है। इस फिल्म में बैजू नाम का एक युवा संगीतकार मुगल सम्राट अकबर के दरबार में प्रसिद्ध उस्ताद तानसेन को चुनौती देने जाता है।

