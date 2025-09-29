Ranbir Kapoor: अब डायरेक्टर की कुर्सी संभालेंगे रणबीर कपूर, सालों पहले देखा सपना करने जा रहे पूरा
Ranbir Kapoor बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर ने 28 सितंबर को अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उन्होंने फैंस को जबरदस्त सरप्राइज दिया। एक्टर ने बताया कि वे जल्द ही डायरेक्टर की कुर्सी संभालने जा रहे हैं जिसका सपना उन्होंने सालों पहले देखा था। उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर ने अपने करियर में ये जवानी है दीवानी, बर्फी, ब्रह्मास्त्र, एनिमल जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। बड़े पर्दे पर रणबीर की परफॉर्मेंस ने करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है और इसीलिए उनकी बड़ी मात्रा में फैन फॉलोइंग भी है। सिल्वर स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग से चार्म से दर्शकों का दिल जीतने वाले रणबीर अब पर्दे के पीछे से जादू बिखेरने की तैयारी में हैं। जी हां रणबीर जल्द ही फिल्म डायरेक्टर करेंगे और इसका अनाउंसमेंट उन्होंने खुद अपने जन्मदिन पर किया है।
सालों पहले देखा सपना करेंगे पूरा
ऐसा नहीं है कि रणबीर ने पहली बार डायरेक्टर बनने की बात की हो, सालों पहले उन्होंने फिल्म डायरेक्टर करने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। वो वक्त था बर्फी फिल्म के रिलीज होने के बाद का। रणबीर के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक बर्फी आने के बाद रणबीर ने डायरेक्टर बनने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद उन्होंने 2022 में भी इस बारे में बात करते हुए कहा था कि डायरेक्टर बनना हमेशा से उनकी बकेट लिस्ट का हिस्सा है। अब एक्टर ने इस पर मुहर लगाते हुए कहा कि उनके दिमाग में दो आइडिया है जिस पर वे जल्द ही काम शुरू करेंगे।
Ranbir Kapoor talking about directing a movie soon he has already started brainstorming ideas in writer's room so we can expect it in a few years
आलिया भट्ट होंगी प्रोड्यूसर
रणबीर कपूर ने फिल्म डायरेक्ट करने पर तो बात की ही इसके साथ ही उन्होंने फैंस को एक और सरप्राइज दिया। उन्होंने कहा, 'मुझे फिल्में बनानी है लेकिन मुझे लगता है कि मैं डायरेक्शन का काम संभालूंगा। वहीं प्रोडक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि मेरी वाइफ आलिया एक अच्छी प्रोड्यूसर हैं और वो मेरी फिल्म डायरेक्ट कर सकती हैं'।
इन फिल्मों के रह चुके असिस्टेंट डायरेक्टर
फिल्मों में एक्टिंग करने से पहले रणबीर कपूर तीन फिल्मों में पर्दे के पीछे रहकर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं। 1999 में रिलीज हुई फिल्म आ अब लौट चलें से ऋषि कपूर ने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था और इसी फिल्म में रणबीर ने अपने पिता को असिस्ट किया। इसके बाद 2005 में आई फिल्म ब्लैक में रणबीर कपूर, संजय लीला भंसाली के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उन्होंने प्रेमग्रंथ (1996) में भी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था।
वर्कफ्रंट की बात करें तो रणबीर की अपकमिंग फिल्मों में नितेश तिवारी की रामायण और संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर है जिसमें वे आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ नजर आएंगे। इसके अलावा उन्होंने एनिमल पार्क पर भी अपडेट देते हुए कहा कि इस पर 2027 में काम शुरू होगा।
