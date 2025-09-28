43वें जन्मदिन पर Ranbir Kapoor ने इंस्टा पर दिया फैंस को सरप्राइज, पीछे से राहा की क्यूट आवाज ने जीता दिल

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के 43वें जन्मदिन पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल वीडियो शेयर किया। एक्टर ने फैंस को धन्यवाद दिया। रणबीर के लाइफस्टाइल ब्रांड Arks द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में राहा ने कैमियो किया है। नीतू कपूर ने भी रणबीर आलिया के साथ तस्वीर शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर रणबीर (Ranbir Kapoor) कपूर आज 43 साल के हो गए। वैसे तो एक्टर सोशल मीडिया से दूर रहते है लेकिन अपने जन्मदिन के मौके पर फैंस को धन्यवाद देने के लिए एक्टर ने एक स्पेशल वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। रणबीर के फैंस के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं है।

बैकग्राउंड में सुनाई दी राहा की आवाज इस वीडियो को लाइफस्टार लेबल Arks ने शेयर किया है जोकि रणबीर का अपना ब्रांड है। क्लिप में एक्टर फैंस को उनकी विशेज के लिए धन्यवाद दे रहे और आभार व्यक्त कर रहे। लेकिन इन सब में एक चीज जिसने फैंस का ध्यान खींचा वो था राहा का कैमियो। बैकग्राउंड में उनकी क्यूट आवाज साफ सुनने को मिल रही है।