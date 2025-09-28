Ranbir Kapoor: 'एनिमल' या 'ब्रह्मास्त्र' नहीं ये है रणबीर कपूर की मस्ट वॉच फिल्म, IMDb पर मिली है 8.1 रेटिंग

Ranbir Kapoor Birthday रणबीर कपूर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की है। हम आज आपको उनकी एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें रणबीर की एक्टिंग को क्रिटीक ने सबसे ज्यादा सराहा दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और जिसे आईएमडीबी पर एक्टर की बाकी फिल्मों की तुलना में सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर, एक ऐसा नाम जो नेपोटिज्म से काफी ऊपर उठ गया है। भले ही रणबीर के परिवार की फिल्मी विरासत बड़ी रही हो और इंडस्ट्री में उन्हें मौके आसानी से मिले हों लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट के दम अपनी अलग और मजबूत पहचान बनाई है। एक्टर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म सावंरिया से फिल्मों में डेब्यू किया था जिसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है जो दर्शकों को खूब पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर भी खूब कमाई की।

आज रणबीर अपना 43 वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस मौके पर हम आपको उनकी एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे रणबीर की बाकी फिल्मों की तुलना में सबसे ज्यादा आईएमडीबी पर रेटिंग मिली है। इस फिल्म में रणबीर की एक्टिंग की खूब सराहना की गई।