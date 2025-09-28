Language
    Ranbir Kapoor: 'एनिमल' या 'ब्रह्मास्त्र' नहीं ये है रणबीर कपूर की मस्ट वॉच फिल्म, IMDb पर मिली है 8.1 रेटिंग

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    Ranbir Kapoor Birthday रणबीर कपूर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की है। हम आज आपको उनकी एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें रणबीर की एक्टिंग को क्रिटीक ने सबसे ज्यादा सराहा दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और जिसे आईएमडीबी पर एक्टर की बाकी फिल्मों की तुलना में सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है।

    रणबीर कपूर मना रहे 43 वां बर्थडे

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर, एक ऐसा नाम जो नेपोटिज्म से काफी ऊपर उठ गया है। भले ही रणबीर के परिवार की फिल्मी विरासत बड़ी रही हो और इंडस्ट्री में उन्हें मौके आसानी से मिले हों लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट के दम अपनी अलग और मजबूत पहचान बनाई है। एक्टर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म सावंरिया से फिल्मों में डेब्यू किया था जिसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है जो दर्शकों को खूब पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर भी खूब कमाई की।

    आज रणबीर अपना 43 वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस मौके पर हम आपको उनकी एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे रणबीर की बाकी फिल्मों की तुलना में सबसे ज्यादा आईएमडीबी पर रेटिंग मिली है। इस फिल्म में रणबीर की एक्टिंग की खूब सराहना की गई।

    इस फिल्म को आईएमडीबी पर मिली बेस्ट रेटिंग

    रणबीर कपूर की फिल्म जिसे आईएमडीबी पर उनकी बाकी फिल्मों में सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है वह है बर्फी। जी हां, बर्फी 2012 में रिलीज हुई एक पीरियड रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें रणबीर कपूर के साथ प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज ने काम किया है। इसे अनुराग बसु ने डायरेक्ट किया था। 1970 के दशक के दार्जिलिंग और कोलकाता की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म दार्जिलिंग में रहने वाले एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बोल और सुन नहीं सकता, जिसका किरदार रणबीर ने निभाया है। इसमें एक खूबसूरत लव ट्रायंगल दिखाया गया है जो रणबीर, प्रियंका चोपड़ा और इलियाना के किरदार के बीच होता है।

    

    बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी फिल्म

    बर्फी को ना सिर्फ क्रिटीक और दर्शकों की सराहना मिली बल्कि यह एक बड़ी कमर्शियल हिट भी रही। सिर्फ 35 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने दुनियाभर में 175 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। अपनी बेहतरीन कास्ट, स्टोरीलाइन, साउंडट्रैक, रिफ्रेशिंग कहानी के दम पर बर्फी ने एक कल्ट क्लासिक का तमगा भी हासिल किया। बर्फी ने कई ने कई अवॉर्ड्स जीते और यह 85वें ऑस्कर अवॉर्ड्स में भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री भी थी।

    

    बर्फी 14 सितंबर 2012 को वर्ल्डवाइड रिलीज हुई थी इसके राइटर-डायरेक्टर अनुराग बसु थे और इसका म्यूजिक प्रीतम ने दिया था। फिल्म का रनिंग टाइम 150 मिनट था।

    

    रणबीर की कुछ बेहतरीन फिल्में

    1. सांवरिया
    2. ये जवानी है दीवानी
    3. ए दिल है मुश्किल
    4. संजू
    5. अंजाना अंजानी
    6. अजब प्रेम की गजब कहानी
    7. तू झूठी मैं मक्कार
    8. ब्रह्मासत्र
    9. रॉकस्टार
    10. एनिमल

