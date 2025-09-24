बीच पर ऐसे कपड़े पहनने के कारण ट्रोल हुईं 'रामायण' एक्ट्रेस Sai Pallavi, रणबीर की फिल्म में बनी हैं 'सीता'

बीच पर ऐसे कपड़े पहनने के कारण ट्रोल हुईं 'रामायण' एक्ट्रेस Sai Pallavi, रणबीर की फिल्म में बनी हैं 'सीता'
साउथ में बड़ा मुकाम हासिल कर चुकीं एक्ट्रेस साईं पल्लवी अब जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म रामायण से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। रणबीर कपूर के अपोजिट इस फिल्म में वह माता सीता का किरदार अदा कर रही हैं। अपनी सादगी के लिए मशहूर साईं पल्लवी हाल ही में बीच पर अपनी एक फोटो के लिए काफी ट्रोल हो रही हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सुपरस्टार एक्ट्रेस साईं पल्लवी की सोशल मीडिया पर काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। उनकी सिम्प्लिसिटी और नेचुरल एक्टिंग स्किल्स को फैंस काफी सराहते हैं। जितनी सादगी भरे किरदार वह पर्दे पर निभाती हैं, उतनी ही सिंपल वह असल जिंदगी में भी हैं।
साउथ सिनेमा में अपने कदम जमा चुकीं साईं पल्लवी जल्द ही रणबीर कपूर के अपोजिट माइथोलॉजिकल फिल्म 'रामायण' से बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। हालांकि, इस बीच ही एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरों की वजह से वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं। साईं की बीच पर एन्जॉय करते हुए कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है।
स्विमसूट पहनने पर ट्रोल हुई साईं पल्लवी
साईं पल्लवी की बहन पूजा कनन ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर बीच पर वेकेशन मनाते हुए कई फोटोज शेयर की है, जिसमें उनके साथ 'रामायण' एक्ट्रेस भी नजर आ रही हैं। इन फोटोज में पूजा जहां बिकिनी लुक में नजर आ रही हैं, तो वहीं साईं की कुछ क्लोज फोटोज हैं, जिसमें उन्होंने हाफ बाजू का स्विमसूट पहना हुआ है। इस फोटो में साईं ने बिकिनी पहनी है या नहीं, तस्वीर से ये क्लियर नहीं है, लेकिन यूजर्स उन्हें क्लोज बीच फोटो के लिए ट्रोल कर रहे हैं।
एक यूजर ने लिखा, "सो ऑनस्क्रीन ट्रेडिशनल पल्लवी रियल लाइफ में बिकिनी भी पहनती हैं"। दूसरे यूजर ने लिखा, "अब लोगों को साईं पल्लवी की हकीकत समझ आ गई है, वह दिखाती कुछ और हैं और हैं कुछ और, बहुत बुरी बात है"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "अगर साईं पल्लवी बीच पर शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाएंगी, तो हमारे इंडियन कल्चर को कौन बचाएगा"।
साईं पल्लवी के सपोर्ट में उतरे फैंस
सोशल मीडिया का एक सेक्शन जहां साईं पल्लवी को ट्रोल कर रहा है, तो वहीं दूसरा उन्हें सपोर्ट कर रहा है। फैन ने लिखा, "आप सब उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो कि वह साड़ी पहनकर बीच पर जाए"। दूसरे यूजर ने एक्ट्रेस को सपोर्ट करते हुए लिखा, "बेवकूफ लोगो साई पल्लवी की खुद की भी लाइफ है उसे भी जीने का हक है, एन्जॉय करो यार साईं"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "क्या यार आप लोग क्या चाहते हो कि वह बीच पर स्विम सूट की जगह जींस पहने क्या? प्लीज बड़े हो जाओ"।
साईं पल्लवी की फिल्म रामायण की बात करें तो ये फिल्म साल 2026 में दीवाली के मौके पर रिलीज होगी, जिसमें रणबीर कपूर, यश, सनी देओल और लारा दत्ता सहित कई सितारे नजर आएंगे।
