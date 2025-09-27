Language
    'रामायण' एक्ट्रेस Sai Pallavi की इन पिक्चर्स के साथ की गई थी छेड़छाड़? वायरल वीडियो से खुली सच्चाई

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:56 PM (IST)

    नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में माता सीता का किरदार निभाने के लिए तैयार साउथ एक्ट्रेस साईं पल्लवी की कुछ दिनों पहले तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई थी। अब हाल ही में इन तस्वीरों के बाद खुद एक्ट्रेस ने बीच की फोटोज पर चुप्पी तोड़ते हुए बताया है कि वह AI है या फिर रियल।

    साईं पल्लवी का बीच से एक और वीडियो वायरल/ फोटो-Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार एक्ट्रेस साईं पल्लवी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई हैं। कुछ दिनों पहले ही 'माता सीता' का किरदार निभाने के लिए तैयार एक्ट्रेस की एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। 

    उनकी बहन पूजा कनन ने कुछ फोटोज शेयर की थी, जिसमें साउथ सुपरस्टार एक्ट्रेस बीच पर एन्जॉय करती हुईं दिखाई दी थीं। फोटोज में उन्होंने स्विम सूट पहना हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। हालांकि, अब कुछ दिनों के बाद ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिससे ये साफ पता चल गया है कि स्विमसूट में उनकी फोटोज सच थी या फिर AI थी। 

    बीच से साईं पल्लवी की एक और वीडियो वायरल 

    दरअसल, जब रामायण एक्ट्रेस की स्विमसूट फोटोज वायरल हुई थी, तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के समर्थन में उतरकर उसे AI जनरेटेड बता रहे थे। हालांकि, अब खुद एक्ट्रेस ने ही इस पर चुप्पी तोड़ दी है। साईं ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। 

    इस वीडियो में एक्ट्रेस बीच पर एन्जॉय करती हुईं दिखाई दे रही हैं। साथ में उनकी बहन और उनके फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं। एक्ट्रेस ने इस वीडियो में बीच पर एन्जॉय करते हुए स्विमसूट पहना हुआ है। इस वीडियो को शेयर करते हुए साईं ने कैप्शन में लिखा, "वह सभी पिक्चर्स रियल थी और AI जनरेटेड नहीं थी"। 

    साईं की ईमानदारी के लिए फैंस ने लुटाया प्यार 

    साईंने जिस तरह से खुलकर अपनी स्विमसूट पिक्चर्स की इमेज शेयर कर ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया, उनकी ईमानदारी की तारीफ करते हुए फैंस नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "हम जानते हैं मैडम आप प्योर डायमंड हैं"। 

    दूसरे यूजर ने लिखा, "आप ये पहनों इसमें कोई इशू नहीं है, ये आपका अपने परिवार के साथ बीच पर निजी समय है"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "आपने अपने एक कैप्शन से सबको रोस्ट कर दिया"। साईं पल्लवी की फिल्म 'रामायण' की बात करें तो इसमें पहली बार उनकी जोड़ी रणबीर कपूर के साथ दिखाई देगी। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी मूवी 2026 में दीवाली के मौके पर रिलीज होगी। 

