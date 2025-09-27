'रामायण' एक्ट्रेस Sai Pallavi की इन पिक्चर्स के साथ की गई थी छेड़छाड़? वायरल वीडियो से खुली सच्चाई

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में माता सीता का किरदार निभाने के लिए तैयार साउथ एक्ट्रेस साईं पल्लवी की कुछ दिनों पहले तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई थी। अब हाल ही में इन तस्वीरों के बाद खुद एक्ट्रेस ने बीच की फोटोज पर चुप्पी तोड़ते हुए बताया है कि वह AI है या फिर रियल।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार एक्ट्रेस साईं पल्लवी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई हैं। कुछ दिनों पहले ही 'माता सीता' का किरदार निभाने के लिए तैयार एक्ट्रेस की एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही थी।

उनकी बहन पूजा कनन ने कुछ फोटोज शेयर की थी, जिसमें साउथ सुपरस्टार एक्ट्रेस बीच पर एन्जॉय करती हुईं दिखाई दी थीं। फोटोज में उन्होंने स्विम सूट पहना हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। हालांकि, अब कुछ दिनों के बाद ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिससे ये साफ पता चल गया है कि स्विमसूट में उनकी फोटोज सच थी या फिर AI थी।

बीच से साईं पल्लवी की एक और वीडियो वायरल दरअसल, जब रामायण एक्ट्रेस की स्विमसूट फोटोज वायरल हुई थी, तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के समर्थन में उतरकर उसे AI जनरेटेड बता रहे थे। हालांकि, अब खुद एक्ट्रेस ने ही इस पर चुप्पी तोड़ दी है। साईं ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है।