    रणबीर कपूर की Animal मूवी साइन करने के बाद उलझन में थीं Triptii Dimri, बोलीं- 'मेरा क्या ही होगा'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:27 PM (IST)

    बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी (Triptii Dimri) ने रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म एनिमल (Animal) में छोटा सा किरदार निभाया था और छोटे से रोल में ही वह रातोंरात स्टार बन गई थीं। हाल ही में तृप्ति ने बताया कि फिल्म साइन करने से पहले आखिर वह क्यों उलझन में थीं।

    एनिमल को लेकर तृप्ति डिमरी ने की बात। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तृप्ति डिमरी ने साल 2017 में पोस्टर ब्वॉयज से अपना करियर शुरू किया था। मगर पॉपुलैरिटी लैला मजनू से मिली। फिर उन्होंने बुलबुल और कला जैसी क्लासिक कल्ट मूवीज से तारीफें बटोरीं। हालांकि, उन्हें असली पहचान संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल (Animal) से मिली।

    2023 में रिलीज हुई एनिमल ने तृप्ति डिमरी को रातोंरात नेशनल क्रश बना दिया। इसके बाद उनकी झोली में कई बड़ी फिल्में आईं। अब तृप्ति का कहना है कि इस फिल्म को साइन करने के बाद वह क्यों उलझन में आ गई थीं। मगर रिलीज के बाद उनकी जिंदगी में बड़ा टर्न आ गया।

    एनिमल साइन करने के बाद हुई थीं कन्फ्यूज

    दरअसल, एनिमल मूवी में तृप्ति का किरदार बहुत छोटा सा था। वह कुछ मिनट के लिए फिल्मों में आई थीं। लैला मजनू से उन्हें जो पॉपुलैरिटी मिली थी, उसके बाद यूं फिल्म में छोटा सा रोल निभाना, उनके लिए चैलेंजिंग था। फिल्मफेयर के साथ बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा, "मुझे लगा था कि लैला मजनू से मुझे पहचान मिलेगी, लेकिन असल में यह एनिमल से मिली। मुझे लगा था कि यह छोटा सा रोल है तो मेरा क्या ही होगा।"

    Photo Credit - X

    तृप्ति डिमरी ने आगे कहा, "मगर डायरेक्टर संदीप (रेड्डी वांगा) सर को मुझ पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि यह फिल्म मेरे लिए बहुत अच्छी साबित होगी और उन्होंने जो कहा, वही हुआ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मुझे बहुत प्यार मिला। मुझे खुशी है कि एनिमल की वजह से लोगों ने मेरी पुरानी फिल्में बुलबुल, काला और लायला मजनू भी देखीं।"

    तृप्ति डिमरी का वर्क फ्रंट

    तृप्ति डिमरी हाल ही में सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ फिल्म में धड़क 2 में नजर आईं जिसके लिए उन्हें काफी तारीफ मिली। अब वह प्रभास के साथ संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट (Spirit) में दिखाई देंगी। इस फिल्म में उनसे पहले दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) लीड रोल निभाने वाली थीं। इसके अलावा उनके पास ओ रोमियो नाम की भी फिल्म है।

