    मुंबई एयरपोर्ट पर साथ दिखाई दिए Ranbir-Deepika, ये जवानी है दीवानी 2 की चल रही तैयारी?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण जो कभी एक-दूसरे को डेट कर रहे थे हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट हुए। वायरल वीडियो में दीपिका रणबीर को देखकर रुकती हैं दोनों मुस्कुराकर गले मिलते हैं और फिर साथ में चले जाते हैं। उन्होंने बचना ऐ हसीनों ये जवानी है दीवानी और तमाशा जैसी फिल्मों में साथ काम किया है।

    रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की हुई मुलाकात (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक टाइम था जब दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि बाद में इनका ब्रेकअप हो गया और फिर इसके बाद इनकी राहें आपस में कभी नहीं टकराईं। लेकिन हाल ही में एक मजेदार संयोग हुआ। रणबीर और दीपिका मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट हुए।

    साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दीपिका-रणबीर

    फैंस अपने फेवरेट कपल को साथ देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनका सोचना है कि क्या है कोई मूवी साथ कर रहे हैं? वायरल एयरपोर्ट क्लिप में रणबीर कपूर एयरपोर्ट में एंट्री कर रहे हैं जबकि दीपिका अंदर इलेक्ट्रिक शटल से जा रही थीं। जैसे ही दोनों एक-दूसरे को देखते हैं दीपिका रणबीर के लिए रुक जाती हैं। दोनों मुस्कुराकर गले मिलते हैं और फिर रणबीर भी उन्हीं के साथ बैठकर चले जाते हैं। इंटरनेट पर इस वायरल क्लिप ने तहलका मचा दिया है।

    तीन फिल्मों में साथ किया काम

    दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर ने तीन यादगार फिल्मों में साथ काम किया है जो उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को खूबसूरती से दर्शाती हैं। उन्होंने पहली बार साल 2008 में बचना ऐ हसीनों में काम किया था। इसके बाद साल 2013 में वो ये जवानी है दीवानी में फिर से साथ आए। मूवी से बनी और नैना का उनका किरदार खूब वायरल हुआ था। इस फिल्म से दोनों बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा रोमांटिक जोड़ियों में से एक बन गए। दोनों को साथ में साल 2015 में फिल्म तमाशा में देखा गया। वेद और तारा के किरदार को पर्दे पर उतारते हुए इन्होंने ऑडियंस के दिलों को छूने की कोशिश की। तब से, प्रशंसक इस जोड़ी के एक और फिल्म में साथ आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

    YJHD के सीक्वल में करेंगे काम

    फैंस के बीच इस बात को लेकर दिलचस्पी है कि क्या दोनों एक्टर्स फिर साथ में 'ये जवानी है दीवानी' के सीक्वल में नजर आएंगे? इस खबर कि अभी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल बात कुछ भी इतने समय के बाद दोनों को साथ देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। खबरों की मानें तो दीपिका को रणबीर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल अभिनीत संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' में कैमियो करते देखा जाएगा। इसके अलावा, दीपिका ने हाल ही में शाह रुख खान के साथ सिद्धार्थ आनंद की 'किंग' की शूटिंग शुरू की है, जबकि अश्विन नाग की 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल से दीपिका ने अचानक किनारा कर लिया।

