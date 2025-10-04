मुंबई एयरपोर्ट पर साथ दिखाई दिए Ranbir-Deepika, ये जवानी है दीवानी 2 की चल रही तैयारी?

रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण जो कभी एक-दूसरे को डेट कर रहे थे हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट हुए। वायरल वीडियो में दीपिका रणबीर को देखकर रुकती हैं दोनों मुस्कुराकर गले मिलते हैं और फिर साथ में चले जाते हैं। उन्होंने बचना ऐ हसीनों ये जवानी है दीवानी और तमाशा जैसी फिल्मों में साथ काम किया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक टाइम था जब दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि बाद में इनका ब्रेकअप हो गया और फिर इसके बाद इनकी राहें आपस में कभी नहीं टकराईं। लेकिन हाल ही में एक मजेदार संयोग हुआ। रणबीर और दीपिका मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट हुए।

साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दीपिका-रणबीर फैंस अपने फेवरेट कपल को साथ देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनका सोचना है कि क्या है कोई मूवी साथ कर रहे हैं? वायरल एयरपोर्ट क्लिप में रणबीर कपूर एयरपोर्ट में एंट्री कर रहे हैं जबकि दीपिका अंदर इलेक्ट्रिक शटल से जा रही थीं। जैसे ही दोनों एक-दूसरे को देखते हैं दीपिका रणबीर के लिए रुक जाती हैं। दोनों मुस्कुराकर गले मिलते हैं और फिर रणबीर भी उन्हीं के साथ बैठकर चले जाते हैं। इंटरनेट पर इस वायरल क्लिप ने तहलका मचा दिया है।