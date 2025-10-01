Ranbir के बाद आलिया भट्ट ने किए मां दुर्गा के दर्शन, खूबसूरत लुक देख फैंस बोले- 'अभी भी 25 की लग रही'

आलिया भट्ट नवमी पर काजोल के दुर्गा पूजा पंडाल में पेस्टल लहंगे में पहुंचीं। अयान मुखर्जी उन्हें लेने आए। आलिया ने रानी मुखर्जी और अयान के साथ सेल्फी ली। आलिया का ये लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस दौरान उन्होंने अयान और रानी के साथ सेल्फी भी क्लिक की।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आलिया भट्ट नवमी के शुभ अवसर पर काजोल और उनके परिवार द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम, प्रसिद्ध नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचीं। एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आलिया भट्ट ने खींची सेल्फी इस दौरान आलिया ने पेस्टल कलर का लहंगा पहना हुआ था। अयान मुखर्जी उन्हें गेट पर लेने आए और उनका हाथ पकड़कर आलिया कड़ी सुरक्षा के बीच अंदर चली गईं। उन्होंने रानी मुखर्जी और अयान के साथ सेल्फी भी खींची।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें