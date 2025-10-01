Language
    Ranbir के बाद आलिया भट्ट ने किए मां दुर्गा के दर्शन, खूबसूरत लुक देख फैंस बोले- 'अभी भी 25 की लग रही'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:16 PM (IST)

    आलिया भट्ट नवमी पर काजोल के दुर्गा पूजा पंडाल में पेस्टल लहंगे में पहुंचीं। अयान मुखर्जी उन्हें लेने आए। आलिया ने रानी मुखर्जी और अयान के साथ सेल्फी ली। आलिया का ये लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस दौरान उन्होंने अयान और रानी के साथ सेल्फी भी क्लिक की।

    दुर्गा पंडाल में आलिया भट्ट के साथ रानी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आलिया भट्ट नवमी के शुभ अवसर पर काजोल और उनके परिवार द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम, प्रसिद्ध नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचीं। एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

    आलिया भट्ट ने खींची सेल्फी

    इस दौरान आलिया ने पेस्टल कलर का लहंगा पहना हुआ था। अयान मुखर्जी उन्हें गेट पर लेने आए और उनका हाथ पकड़कर आलिया कड़ी सुरक्षा के बीच अंदर चली गईं। उन्होंने रानी मुखर्जी और अयान के साथ सेल्फी भी खींची।

    रानी के साथ की ढेर सारी बातें

    आलिया के लहंगे के साथ फुल स्लीव सफेद कलर का ब्लाउज काकी ज्यादा जम रहा था। उन्होंने अपने बाल खुले रखे थे और झुमकों से अपने लुक को पूरा किया। आलिया ने देवी दुर्गा की मूर्ति के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और रानी से बातें भी करती नजर आईं।

    ब्लू कलर की साड़ी में नजर आईं रानी

    वहीं रानी ने मैचिंग ब्लाउज के साथ आसमानी रंग की साड़ी पहनी थी। बालों को पीछे की ओर बांधे और बड़े-बड़े झुमकों में रानी बेहद खूबसूरत लग रही थीं। अयान मुखर्जी ने भी अपने लुक को सिंपल रखते हुए पीले रंग के कुर्ते और पायजामे में नजर आए।

    अष्टमी वाले दिन अकेले आए थे रणबीर

    आलिया भट्ट से ठीक एक दिन पहले रणबीर कपूर दुर्गा पंडाल में आए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक्टर दोनों हाथ जोड़े हुए पंडाल में प्रवेश करते दिखाई दिए। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने मां दुर्गा को झुककर प्रणाम किया और प्रार्थना की। भारी भीड़ के बावजूद, अभिनेता ने मुस्कुराते हुए प्रशंसकों और भक्तों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

    वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट अगली बार संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म लव एंड वॉर में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी होंगे।

