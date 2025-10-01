'इन्हें ऑस्कर दो', एक्स ब्वॉयफ्रेंड के बारे में ये सवाल सुनते ही बदले Alia Bhatt के तेवर, कंफ्यूज हुए यूजर्स
सलमान खान और आमिर खान के बाद हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के प्राइम वीडियो पर प्रसारित होने वाले चिटचैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में आलिया भट्ट और वरुण धवन खास मेहमान बनकर आए। इस शो से आलिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक्स ब्वॉयफ्रेंड पर सवाल पूछते ही उन्होंने ऐसा मुंह बनाया जिससे फैंस भी हैरान हो गए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। काजोल और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी ने OTT पर आते ही धमाल मचा दिया है। उनका सेलिब्रिटी चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' पिछले हफ्ते ही अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर स्ट्रीम हुआ था। जिसके ओपनिंग एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान ने एक साथ आकर खूब धमाल मचाया और जमकर एक-दूसरे के साथ चारों ने मस्ती की।
अब इस चैट शो के दूसरे एपिसोड में आलिया भट्ट और वरुण धवन खास मेहमान बनकर आने वाले हैं, जिन्होंने इस शो में ढेर सारी मस्ती की। इसी के साथ ही काजोल ने एक्स को लेकर एक ऐसा सवाल किया, जिसे सुनकर आलिया भट्ट ने मुंह बना लिया। क्या था काजोल का ये सवाल जिसे सुन 'डार्लिंग्स' एक्ट्रेस ने दिखाए तेवर और हो गईं ट्रोल, नीचे पढ़ें डिटेल्स:
काजोल ने पूछा था एक्स पर ये सवाल
टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के सेकंड एपिसोड में आलिया भट्ट और वरुण धवन ने कितनी मस्ती की, इस बात का अंदाजा आप इसके प्रोमो से ही लगा सकते हैं। चैट शो के प्रोमो में काजोल ने आलिया और वरुण धवन से साइकिल चलवाई और उसके बाद अपना सवाल पूछते हुए कहा, 'अपने एक्स के साथ दोस्ती रखना रेड फ्लैग है'?
काजोल के इस सवाल को सुनते ही आलिया भट्ट ने मुंह बनाते हुए कहा 'क्या हम अगले सवाल पर चले'। प्रोमो में एक्स ब्वॉयफ्रेंड पर किए गए इस सवाल पर आलिया का ये जवाब यूजर्स को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा से रिश्ता टूटने के बाद भी दोनों एक-दूसरे के साथ काफी अच्छे थे। इस वीडियो को पैपराजी फोटोग्राफर योगेन शाह ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है।
यूजर्स को आलिया भट्ट का नहीं पसंद आया बर्ताव
एक्स ब्वॉयफ्रेंड के साथ दोस्ती को लेकर पूछे गए इस सवाल पर जिस तरह से आलिया भट्ट ने रिएक्ट किया, वह यूजर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक यूजर ने लिखा, "आलिया का एक्सप्रेशन देखो, कोई इन्हें ऑस्कर ला दो प्लीज"। दूसरे यूजर ने लिखा, "आलिया तो खुद रेड फ्लैग की क्वीन है, फिर उनसे ये सवाल क्यों"।
एक और अन्य यूजर ने लिखा, "आलिया एक्स ब्वॉयफ्रेंड के साथ दोस्ती के सवाल पर इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही है। इस एपिसोड में वरुण धवन ने भी ट्विंकल खन्ना को उनकी फिल्म 'मेला' को लेकर काफी रोस्ट किया। अगर आपने अभी तक 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' नहीं देखा है, तो इसके नए एपिसोड्स आप प्राइम वीडियो पर हर गुरुवार को देख सकते हैं।
