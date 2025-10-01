'इन्हें ऑस्कर दो', एक्स ब्वॉयफ्रेंड के बारे में ये सवाल सुनते ही बदले Alia Bhatt के तेवर, कंफ्यूज हुए यूजर्स

सलमान खान और आमिर खान के बाद हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के प्राइम वीडियो पर प्रसारित होने वाले चिटचैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में आलिया भट्ट और वरुण धवन खास मेहमान बनकर आए। इस शो से आलिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक्स ब्वॉयफ्रेंड पर सवाल पूछते ही उन्होंने ऐसा मुंह बनाया जिससे फैंस भी हैरान हो गए।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। काजोल और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी ने OTT पर आते ही धमाल मचा दिया है। उनका सेलिब्रिटी चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' पिछले हफ्ते ही अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर स्ट्रीम हुआ था। जिसके ओपनिंग एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान ने एक साथ आकर खूब धमाल मचाया और जमकर एक-दूसरे के साथ चारों ने मस्ती की।

अब इस चैट शो के दूसरे एपिसोड में आलिया भट्ट और वरुण धवन खास मेहमान बनकर आने वाले हैं, जिन्होंने इस शो में ढेर सारी मस्ती की। इसी के साथ ही काजोल ने एक्स को लेकर एक ऐसा सवाल किया, जिसे सुनकर आलिया भट्ट ने मुंह बना लिया। क्या था काजोल का ये सवाल जिसे सुन 'डार्लिंग्स' एक्ट्रेस ने दिखाए तेवर और हो गईं ट्रोल, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

काजोल ने पूछा था एक्स पर ये सवाल टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के सेकंड एपिसोड में आलिया भट्ट और वरुण धवन ने कितनी मस्ती की, इस बात का अंदाजा आप इसके प्रोमो से ही लगा सकते हैं। चैट शो के प्रोमो में काजोल ने आलिया और वरुण धवन से साइकिल चलवाई और उसके बाद अपना सवाल पूछते हुए कहा, 'अपने एक्स के साथ दोस्ती रखना रेड फ्लैग है'?