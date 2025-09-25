Language
    Alia Bhatt की बेटी राहा के पास है खुद की वैनिटी वैन, नाना महेश भट्ट ने दी जानकारी; कहा - 'बूढ़े के लिए कोई...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:04 PM (IST)

    हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज की मांगों को लेकर अक्सर बहस चलती रहती है। एक तरफ जहां कुछ सितारे निर्माताओं से 30 टीम मेंबर्स और छह वैनिटी वैन का खर्च उठाने के लिए कहते हैं वहीं फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने अपनी नातिन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है।

    अपनी बेटी राहा के साथ आलिया भट्ट (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आलिया भट्ट (Alia Bhatt) एक डोटिंग मदर हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं कि राहा कि परवरिश वो बहुत अच्छे से कर रही हैं। एक आम मां की तरह आलिया अपनी बेटी राहा को पूरा टाइम देती हैं। अब हाल ही में महेश भट्ट ने अपनी नातिन की लग्जरी लाइफ को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है।

    राहा के पास है वैनिटी वैन

    एक तरफ जहां बॉलीवुड में अभी भी कई फिल्म स्टार्स के पास खुद की वैनिटी वैन नहीं है। उनकी लंबी-चौड़ी टीम के तगड़े खर्च को लेकर बहस छिड़ी रहती है ऐसे में राहा को लेकर उनका ये खुलासा वाकई चौंकाने वाला है। महेश भट्ट ने खुलासा किया कि राहा के पास खुद की वैनिटी वैन है। राहा जब भी आलिया के साथ सेट पर जाती हैं तो अपना समय अपनी वैनिटी वैन में ही बिताती हैं। मेहश ने बताया कि राहा कि वैनिटी वैन किसी नर्सरी की तरह लगती है।

    इवेंट में अपने साथ बेटी को ले जाती हैं राहा 

    ह्यूमन्स को बॉलीवुड को दिए एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने कहा, आलिया ने चुका कि उसे शादी करनी है। अब उसकी एक बेटी भी है और वो काम भी करती है। हाल ही में गुची (Gucci event) के इवेंट के लिए मिलान गई थीं और राहा को भी अपने साथ ले गई थीं। मैंने भी अभी उसके और अमिताभ बच्चन के साथ एक एड शूट किया था। मैंने वहां देखा कि राहा के लिए अलग से एक वैनिटी वैन है।

    महेश भट्ट ने अंदर जाने के लिए किया मना

    आलिया ने मुझसे कहा भी कि पापा जाओ और राहा के रूम में बैठ जाओ लेकिन मैं उसे गंदा नहीं करना चाहता था उसकी वैनिटी वैन में नर्सरी स्कूल जैसी फीलिंग आती है। वो बिल्कुल मंदिर की तरह है। इस पर महेश ने कहा, 'ना ना,वहां एक बूढ़ें इंसान के लिए कोई जगह नहीं है।'ये नई जेनरेशन की हीरोइनें हैं। ये काम पर भी जाती हैं। बच्चा भी संभाल रही हैं और गुची की इवेंट में भी बेबी को लेकर जाती हैं।

    आलिया भट्ट की आने वाली फिल्में

    आलिया के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस बहुत जल्द हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म अल्फा में नजर आएंगी। इसे शिव रवैल ने डायरेक्ट किया है। ये यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इसके अलावा वो रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर पर भी काम कर रही हैं।

