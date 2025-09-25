Language
    फिर ट्रोल्स के निशाने पर आईं Alia Bhatt, अपकमिंग मूवी Alpha को लेकर ऐसी बात बोलकर फंसीं एक्ट्रेस

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:37 PM (IST)

    आलिया भट्ट यूं तो एक उम्दा अदाकारा हैं लेकिन कई बार वह अपने बयानों के चलते ट्रोल होने लगती हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरनेशनल फैशन वीक में अपनी आगामी फिल्म अल्फा (Upcoming Movie Alpha) को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद अब लोग उन्हें करेक्ट कर रहे हैं।

    अल्फा को लेकर बयान देकर ट्रोल हुईं आलिया भट्ट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आलिया भट्ट (Alia Bhatt) बी-टाउन की नई स्टार हैं जो पिछले कुछ सालों से अपनी अदाकारी से हर किसी को इंप्रेस कर रही हैं। 2012 में उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपना करियर शुरू किया था और आज वह नेशनल अवॉर्ड विनर अभिनेत्री हैं। राजी, गंगूबाई काठियावाड़ी और हाईवे कई फिल्मों में आलिया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी हैं। 

    आलिया भट्ट के काम को कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन कई बार वह ऐसे बयान दे देती हैं जिसके लिए वह ट्रोल हो जाती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी अपकमिंग मूवी अल्फा (Alia Bhatt Upcoming Movie Alpha) को लेकर एक बयान दिया है जिसके लिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है।

    इस दिन रिलीज होगी आलिया भट्ट की अल्फा

    दरअसल, आलिया भट्ट हाल ही में मिलान फैशन वीक में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने 'द टाइगर' फिल्म की खास स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। यह फिल्म इटैलियन लग्ज़री फैशन हाउस के क्रिएटिव डायरेक्टर डेम्ना के पहले कलेक्शन पर आधारित है। इसी इवेंट में उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में बताया। उन्होंने रिवील किया कि यह स्पाई एक्शन थ्रिलर इसी साल 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 

    अल्फा को लेकर क्या बोलीं आलिया भट्ट?

    साथ ही आलिया ने यह भी कहा कि यह उनकी पहली एक्शन मूवी है। जी हां, इस बयान के चलते ही वह चर्चा में हैं। उन्होंने इवेंट में अल्फा को लेकर कहा, "अल्फा 25 दिसंबर 2025 को रिलीज हो रही है। यह बहुत करीब है। मेरे लिए यह बहुत खास है क्योंकि यह मेरी पहली एक्शन फिल्म है और मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि दर्शक इसे कैसे पसंद करते हैं।"

    अल्फा से पहले इन दो फिल्मों मे किया एक्शन

    ध्यान देने वाली बात है कि यह आलिया भट्ट की पहली स्पाई थ्रिलर मूवी जरूर है, लेकिन एक्शन नहीं। इससे पहले वह जिगरा और हॉलीवुड मूवी हार्ट ऑफ स्टोन जैसी फिल्मों में एक्शन कर चुकी हैं। हार्ट ऑफ स्टोन में उन्होंने उस वक्त एक्शन सीक्वेंस शूट किया था, जब वह प्रेग्नेंट थीं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है।

    कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद आलिया अपनी फ्लॉप मूवीज को कंसीडर नहीं करती हैं। एक ने कहा कि जिगरा और हार्ट ऑफ स्टोन दोनों ही फ्लॉप हुई थीं। एक ने कहा कि वह अपनी फ्लॉप मूवीज के बारे में कमेंट करने से बचती हैं। खैर, आलिया ने अभी तक इस ट्रोलिंग पर कुछ नहीं कहा है।

