    नहीं रुकेंगी Alia Bhatt, डार्लिंग्स के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म के लिए लेकर आ रही हैं एक और बड़ी फिल्म

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:54 AM (IST)

    आलिया भट्ट जल्द ही विक्की कौशल और पति रणबीर कपूर के साथ फिल्म लव एंड वॉर में नजर आने वाली हैं। हालांकि इसके साथ ही आलिया भट्ट ने अपनी अगली मूवी की तैयारी भी कर ली है। वह डार्लिंग्स के बाद ओटीटी के बाद एक और नए प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही हैं।

    आलिया भट्ट की ओटीटी पर होगी अगली फिल्म/ फोटो- Instagram

    जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। आलिया भट्ट ने बहुत ही कम समय में ए लिस्टर्स एक्ट्रेस की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। बिग स्क्रीन पर तो वह गंगूबाई काठियावाड़ी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनियां और राजी जैसी फिल्मों से वह छाई रहीं, लेकिन इसी के साथ ही आलिया ने फिल्म 'डार्लिंग्स' के साथ ओटीटी पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली।

    2022 में रिलीज हुई डार्लिंग्स के बाद आलिया भट्ट एक बार फिर से ओटीटी प्लेटफॉर्म का रुख कर रही हैं। वह संजय लीला भंसाली की फिल्म के बाद एक और बड़ी मूवी पर काम कर रही हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। 

    रॉक ऑन 2 डायरेक्टर संग आलिया करेंगी काम

    साल 2016 में प्रदर्शित फिल्म रॉक आन 2 में अभिनेता फरहान अख्तर के साथ अभिनेत्री श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में थीं। हालांकि, शूजात सौदागर के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए श्रद्धा से पहले अभिनेत्री आलिया भट्ट से संपर्क किया गया था। उस समय फिल्म उड़ता पंजाब करने के कारण आलिया रॉक आन 2 का हिस्सा नहीं बन पाईं।

    हालांकि, अब शूजात और आलिया एकसाथ काम करने के लिए तैयार हैं। आलिया ने साल 2022 में प्रदर्शित अपनी फिल्म 'डार्लिंग्स' से फिल्म निर्माण में भी कदम रखा था। उसके बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस एटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन के अंतर्गत अपनी एक और फिल्म जिगरा भी बनाई। अब खबरें हैं कि बतौर प्रोड्यूसर वह अपनी अगली फिल्म शूजात के साथ बनाने जा रही हैं। मुंबई जागरण के संवाददाता की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बन रही है।

    2025 में आलिया के पास हैं ये बड़े प्रोजेक्ट 

    इस रिपोर्ट में आगे ये बताया गया कि, इसमें आलिया और शूजात की योजना कुछ नवोदित कलाकारों को कास्ट करने की है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर काम चल रहा है और जल्द ही मूवी की शूटिंग शुरू हो सकती है। 

    आलिया भट्ट एक तरफ जहां फिल्मों को प्रोड्यूस करने पर पूरा ध्यान दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके हाथ में बतौर एक्टर 2 बड़ी फिल्में हैं। उनकी फिल्म 'अल्फा' के साथ यशराज के स्पाई यूनिवर्स में एंट्री हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ वह 'लव एंड वॉर' की शूटिंग व्यस्त हैं, जिसमें उनकी जोड़ी विक्की कौशल और रणबीर कपूर संग दिखाई देगी, ये फिल्म 2026 मार्च में रिलीज होगी। 

