नहीं रुकेंगी Alia Bhatt, डार्लिंग्स के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म के लिए लेकर आ रही हैं एक और बड़ी फिल्म

आलिया भट्ट जल्द ही विक्की कौशल और पति रणबीर कपूर के साथ फिल्म लव एंड वॉर में नजर आने वाली हैं। हालांकि इसके साथ ही आलिया भट्ट ने अपनी अगली मूवी की तैयारी भी कर ली है। वह डार्लिंग्स के बाद ओटीटी के बाद एक और नए प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही हैं।

जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। आलिया भट्ट ने बहुत ही कम समय में ए लिस्टर्स एक्ट्रेस की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। बिग स्क्रीन पर तो वह गंगूबाई काठियावाड़ी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनियां और राजी जैसी फिल्मों से वह छाई रहीं, लेकिन इसी के साथ ही आलिया ने फिल्म 'डार्लिंग्स' के साथ ओटीटी पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली।

2022 में रिलीज हुई डार्लिंग्स के बाद आलिया भट्ट एक बार फिर से ओटीटी प्लेटफॉर्म का रुख कर रही हैं। वह संजय लीला भंसाली की फिल्म के बाद एक और बड़ी मूवी पर काम कर रही हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।

रॉक ऑन 2 डायरेक्टर संग आलिया करेंगी काम साल 2016 में प्रदर्शित फिल्म रॉक आन 2 में अभिनेता फरहान अख्तर के साथ अभिनेत्री श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में थीं। हालांकि, शूजात सौदागर के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए श्रद्धा से पहले अभिनेत्री आलिया भट्ट से संपर्क किया गया था। उस समय फिल्म उड़ता पंजाब करने के कारण आलिया रॉक आन 2 का हिस्सा नहीं बन पाईं।

2025 में आलिया के पास हैं ये बड़े प्रोजेक्ट इस रिपोर्ट में आगे ये बताया गया कि, इसमें आलिया और शूजात की योजना कुछ नवोदित कलाकारों को कास्ट करने की है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर काम चल रहा है और जल्द ही मूवी की शूटिंग शुरू हो सकती है।