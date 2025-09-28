राहा ने Ranbir Kapoor के बर्थडे पर उन्हें दी 43 Kisses, कई मायनों में खास था एक्टर का जन्मदिन

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने अपना 43वां जन्मदिन पत्नी आलिया भट्ट और बेटी राहा कपूर के साथ मनाया। उन्होंने आर्क्स (Arks) के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आकर फैंस के सवालों के जवाब दिए। रणबीर ने बताया कि राहा ने उन्हें 43 Kisses का वादा किया था और एक खूबसूरत कार्ड भी बनाया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। यह दिन उनके लिए बेहद खास रहा। रविवार को, अभिनेता अपने लाइफस्टाइल ब्रांड आर्क्स (Arks) के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आए और फैंस के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना जन्मदिन अपनी पत्नी आलिया भट्ट और बेटी राहा कपूर के साथ मनाया और यह बेहतरीन रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राहा ने दिया रणबीर को स्पेशल गिफ्ट इसके साथ ही उन्होंने अपनी दो साल की बेटी से मिले प्यारे तोहफों के बारे में बात की। अपने जन्मदिन के जश्न के बारे में बात करते हुए, रणबीर कपूर ने कहा, "वाह,यह बहुत अच्छा रहा। मैंने पूरा दिन आलिया और राहा के साथ बिताया। बस कुछ नहीं किया... राहा ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे 43 Kisses देगी। तो मुझे वो मिल गई हैं। उसने मेरे लिए एक खूबसूरत कार्ड भी बनाया जोकि वाकई बहुत खूबसूरत था। इस तरह से यह एक परफेक्ट बर्थडे रहा।"