    राहा ने Ranbir Kapoor के बर्थडे पर उन्हें दी 43 Kisses, कई मायनों में खास था एक्टर का जन्मदिन

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:48 PM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने अपना 43वां जन्मदिन पत्नी आलिया भट्ट और बेटी राहा कपूर के साथ मनाया। उन्होंने आर्क्स (Arks) के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आकर फैंस के सवालों के जवाब दिए। रणबीर ने बताया कि राहा ने उन्हें 43 Kisses का वादा किया था और एक खूबसूरत कार्ड भी बनाया।

    रणबीर कपूर को मिला खास गिफ्ट (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। यह दिन उनके लिए बेहद खास रहा। रविवार को, अभिनेता अपने लाइफस्टाइल ब्रांड आर्क्स (Arks) के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आए और फैंस के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना जन्मदिन अपनी पत्नी आलिया भट्ट और बेटी राहा कपूर के साथ मनाया और यह बेहतरीन रहा।

    राहा ने दिया रणबीर को स्पेशल गिफ्ट

    इसके साथ ही उन्होंने अपनी दो साल की बेटी से मिले प्यारे तोहफों के बारे में बात की। अपने जन्मदिन के जश्न के बारे में बात करते हुए, रणबीर कपूर ने कहा, "वाह,यह बहुत अच्छा रहा। मैंने पूरा दिन आलिया और राहा के साथ बिताया। बस कुछ नहीं किया... राहा ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे 43 Kisses देगी। तो मुझे वो मिल गई हैं। उसने मेरे लिए एक खूबसूरत कार्ड भी बनाया जोकि वाकई बहुत खूबसूरत था। इस तरह से यह एक परफेक्ट बर्थडे रहा।"

    इस बार का बर्थडे स्पेशल था - रणबीर

    लाइव बातचीत के दौरान रणबीर ने कहा,"कल रात मेरा जन्मदिन बहुत शानदार रहा। दरअसल, मेरे पिछले दो दिन बहुत अच्छे रहे हैं क्योंकि मैं परिवार के साथ था। मैं अपनी मां (नीतू कपूर), आलिया और राहा के साथ था। इससे बेहतर जन्मदिन की उम्मीद नहीं की जा सकती है।"

    इन प्रोजेक्ट्स में आएंगे नजर

    इससे पहले 'लव एंड वॉर' एक्टर ने मीडिया के साथ अपना 43वां जन्मदिन मनाया था। इंस्टाग्राम पर उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे पैपराजी को धन्यवाद देते और बर्थडे केक काटते नजर आ रहे हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो, रणबीर जल्द ही संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे। इसमें उनके साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी साथ नजर आएंगे। इसके अलावा उनके पास नितेश तिवारी की रामायण भी है।

