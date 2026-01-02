बॉक्स ऑफिस पर Toxic को कच्चा खा जाएगी 'धुरंधर 2', इस डायरेक्टर ने अभी से कर डाला ऐलान!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा जब से धुरंधर फिल्म देखी है, तब से उसकी तारीफ में कसीदे गढ़ें जा रहे हैं। वे अक्सर उसके असर और एग्जीक्यूशन की तारीफ करते रहते हैं। अब, 2026 के जिस बॉक्स-ऑफिस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है, उससे पहले डायरेक्टर ने यश की फिल्म टॉक्सिक पर निशाना साधा है, जो रणवीर सिंह की लीड रोल वाली 'धुरंधर 2' से टकराने वाली है।

RJV ने टॉक्सिक पर तंज कसा राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर यश की फिल्म टॉक्सिक पर तंज कसा, जिसमें कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी भी हैं। उन्होंने इशारा किया कि यह 'धुरंधर 2' के सामने नहीं चल पाएगी। राम गोपाल वर्मा ने X पर लिखा, 'धुरंधर 2 का काटा 'टॉक्सिक' होगा'।

DHURANDHAR 2 ' S BITE will be TOXIC — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 31, 2025 यह पहली बार नहीं है जब फिल्ममेकर ने धुरंधर की तारीफ करते हुए साउथ इंडियन सिनेमा पर निशाना साधा हो। उन्होंने सोमवार को X पर लिखा, 'बॉलीवुड में साउथ वालों के हमले की आग के गोले को आदित्य धर फिल्म्स ने अपने बाएं पैर यानि धुरंधर है, से वापस किक कर दिया है और अब उनका दाहिना पैर धुरंधर 2 के साथ तैयार हो रहा है... मैंने दूसरे पार्ट का जो देखा है, अगर पहले पार्ट ने उन्हें डराया था, तो दूसरा पार्ट उन्हें और डरा देगा।