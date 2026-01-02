Language
    बॉक्स ऑफिस पर Toxic को कच्चा खा जाएगी 'धुरंधर 2', इस डायरेक्टर ने अभी से कर डाला ऐलान!

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:37 PM (IST)

    Ram Gopal Varma ने सोशल मीडिया पर यश की फिल्म टॉक्सिक पर कटाक्ष करते हुए इशारा किया कि यह फिल्म धुरंधर 2 के सामने नहीं चल पाएगी। ...और पढ़ें

    रामगोपाल वर्मा ने 'टॉक्सिक' पर कसा तंज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा जब से धुरंधर फिल्म देखी है, तब से उसकी तारीफ में कसीदे गढ़ें जा रहे हैं। वे अक्सर उसके असर और एग्जीक्यूशन की तारीफ करते रहते हैं। अब, 2026 के जिस बॉक्स-ऑफिस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है, उससे पहले डायरेक्टर ने यश की फिल्म टॉक्सिक पर निशाना साधा है, जो रणवीर सिंह की लीड रोल वाली 'धुरंधर 2' से टकराने वाली है।

    RJV ने टॉक्सिक पर तंज कसा

    राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर यश की फिल्म टॉक्सिक पर तंज कसा, जिसमें कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी भी हैं। उन्होंने इशारा किया कि यह 'धुरंधर 2' के सामने नहीं चल पाएगी। राम गोपाल वर्मा ने X पर लिखा, 'धुरंधर 2 का काटा 'टॉक्सिक' होगा'।

    यह पहली बार नहीं है जब फिल्ममेकर ने धुरंधर की तारीफ करते हुए साउथ इंडियन सिनेमा पर निशाना साधा हो। उन्होंने सोमवार को X पर लिखा, 'बॉलीवुड में साउथ वालों के हमले की आग के गोले को आदित्य धर फिल्म्स ने अपने बाएं पैर यानि धुरंधर है, से वापस किक कर दिया है और अब उनका दाहिना पैर धुरंधर 2 के साथ तैयार हो रहा है... मैंने दूसरे पार्ट का जो देखा है, अगर पहले पार्ट ने उन्हें डराया था, तो दूसरा पार्ट उन्हें और डरा देगा।

     

    धुरंधर को बताया साल की नंबर 1 फिल्म

    धुरंधर 2025 की नंबर 1 फिल्म बन गई है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसने दुनिया भर में पहले ही ₹1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आदित्य धर की धुरंधर एक भारतीय जासूस की कहानी बताती है जिसे बलूच गिरोह में घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तान के ल्यारी भेजा गया था। फिल्म में रणवीर सिंह जासूस हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रंगी की भूमिका में हैं, जबकि अक्षय खन्ना गिरोह के नेता रहमान डकैत की भूमिका में हैं। इसमें संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी हैं। फिल्म का सीक्वल, धुरंधर 2, 19 मार्च, 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है।

    धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई और इसने अब तक दुनियाभर में 1100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। वहीं अभी भी बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजीट में ही कमाई कर रही है।

