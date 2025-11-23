'शाह रुख खान संग फिल्म करने के काबिल नहीं...', Ram Gopal Varma ने SRK को लेकर दिया बड़ा बयान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कंपनी, सरकार और रंगीला जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों के साथ काम किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने बॉलीवुड के बादशाह यानी शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ कोई भी फिल्म नहीं की है।

अब राम गोपाल वर्मा ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि वह कभी शाह रुख के साथ काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वह उनके साथ फिल्म करने के योग्य नहीं है। शाह रुख को लेकर राम गोपाल वर्मा का बयान द हंस इंडिया के साथ बातचीत में राम गोपाल वर्मा ने कहा, "शाह रुख का स्टाइल बहुत अलग है, चाहे वो चार्म हो या फिर कोई और चीज। साथ ही जिस तरह का सिनेमा देखकर मैं बड़ा हुआ हूं, जिसने मुझ पर असर डाला, वे हैं दीवार (1975), त्रिशूल (1978) और जंजीर (1973)। इसीलिए मुझे अमिताभ बच्चन पसंद हैं। शाह रुख खान की रोमांटिक फिल्में मेरे टाइप की फिल्में नहीं हैं। इसलिए शाह रुख खान पर कमेंट करने के लिए मैं गलत इंसान हूं।"