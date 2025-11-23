Language
    'शाह रुख खान संग फिल्म करने के काबिल नहीं...', Ram Gopal Varma ने SRK को लेकर दिया बड़ा बयान

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:40 PM (IST)

    फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने अजय देवगन और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के साथ काम किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) संग काम नहीं किया। निर्देशक ने बताया कि वह शाह रुख संग क्यों काम नहीं करेंगे। 

    शाह रुख संग न काम करने पर राम गोपाल वर्मा का बयान। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कंपनी, सरकार और रंगीला जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों के साथ काम किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने बॉलीवुड के बादशाह यानी शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ कोई भी फिल्म नहीं की है।

    अब राम गोपाल वर्मा ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि वह कभी शाह रुख के साथ काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वह उनके साथ फिल्म करने के योग्य नहीं है।

    शाह रुख को लेकर राम गोपाल वर्मा का बयान

    द हंस इंडिया के साथ बातचीत में राम गोपाल वर्मा ने कहा, "शाह रुख का स्टाइल बहुत अलग है, चाहे वो चार्म हो या फिर कोई और चीज। साथ ही जिस तरह का सिनेमा देखकर मैं बड़ा हुआ हूं, जिसने मुझ पर असर डाला, वे हैं दीवार (1975), त्रिशूल (1978) और जंजीर (1973)। इसीलिए मुझे अमिताभ बच्चन पसंद हैं। शाह रुख खान की रोमांटिक फिल्में मेरे टाइप की फिल्में नहीं हैं। इसलिए शाह रुख खान पर कमेंट करने के लिए मैं गलत इंसान हूं।"

    Ram Gopal Varma

    राम गोपाल वर्मा का कहना है कि वह शायद शाह रुख के साथ फिल्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, "मैं शाह रुख खान के साथ फिल्म में काम करने के काबिल नहीं हूं क्योंकि उनके फैंस उनसे ऐसी उम्मीदें रखते हैं। मैं उस तरह का सिनेमा करने के काबिल नहीं हूं।"

    इस फिल्म में शाह रुख संग काम करने वाले थे राम गोपाल

    शायद ही आपको मालूम हो कि साल 2002 में रिलीज हुई अजय देवगन की कंपनी में पहले राम गोपाल वर्मा शाह रुख को कास्ट करने वाले थे। यहां तक कि SRK भी फिल्म करने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन राम गोपाल वर्मा ने उनसे मिलने के बाद अपना मन बदल दिया था और अजय देवगन को कास्ट कर लिया था। 

