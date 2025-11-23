दिल्ली ब्लास्ट पर पहली बार Shah Rukh Khan ने दिया रिएक्शन, कहा- 'भेदभाव को भूलकर इंसानियत के...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट (Delhi Car Blast) ने पूरे देश को हिला दिया था। कई सेलिब्रिटीज ने भी इस हमले पर अपना रिएक्शन दिया था। अब शाह रुख खान ने पहली बार दिल्ली ब्लास्ट और पहलगाम अटैक को लेकर बयान दिया है।

शनिवार को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में द ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 इवेंट का आयोजन किया गया, जहां बी-टाउन के बादशाह शाह रुख खान भी शामिल हुए। इस इवेंट में अभिनेता ने शांति और आतंकी हमले पर बात की। उन्होंने 26/11, पहलगाम आंतकी हमले और दिल्ली ब्लास्ट में गंवाए गए मासूम लोगों को ट्रिब्यूट दिया और सैनिकों को सलाम किया।

जान गंवाने वाले मासूमों को SRK ने दिया ट्रिब्यूट इवेंट में शाह रुख खान ने कहा, "26/11 के आतंकवादी हमले, पहलगाम आतंकवादी हमले और हाल ही में हुए दिल्ली धमाकों में अपनी जान गंवाने वाले बेगुनाह लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि और इन हमलों में शहीद हुए हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मियों को मेरा सम्मानपूर्वक सलाम।"