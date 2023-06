Ram Charan की बेटी का नामकरण होगा आज, पत्नी उपासना ने ग्रैंड फंक्शन की दिखाई झलक

Ram Charan Upasana Daughter साउथ इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी के घर में 20 जून को एक नन्ही परी का स्वागत किया गया था। अब कपल ने अपनी बच्ची की नामकरण सेरेमनी आयोजित की है जिसकी तैयारियां उनके घर में जोर-शोर से चल रही हैं। राम चरण की पत्नी ने सोशल मीडिया पर इसकी झलक दिखाई है।

Ram Charan Upasana Daughter Naming Ceremony today. Photo-Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Ram Charan Upasana Daughter Naming Ceremony: साउथ इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता राम चरण (Ram Charan) और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी (Upasana Kamineni) कुछ दिन पहले ही माता-पिता बने हैं। आज उनकी बेटी की नामकरण सेरेमनी है। राम चरण और उनकी पत्नी उपासना अपनी शान-ओ-शौकत के लिए जाने जाते हैं। जब उपासना की डिलीवरी हुई तो हॉस्पिटल को भी सजा दिया गया था। आज उनकी नन्ही परी की नामकरण सेरेमनी है, तो ऐसे में दोनों इसे स्पेशल बनाने का मौका कैसे गंवा सकते हैं। ग्रैंड तरीके से होगी राम चरण की बेटी की आज यानी 30 जून 2023 को राम चरण और उपासना की लाडली बेटी का नामकरण है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। उनके घर को फूलों से सजा दिया गया है। उपासना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियोज शेयर कर सेरेमनी के डोकेरेशन की झलक दिखाई है। राम चरण के माता-पिता के घर में बेटी की नामकरण सेरेमनी आयोजित की गई है। राम चरण और उपासना 20 जून 2023 को पहली बार माता-पिता बने थे। कपल ने शादी के 11 साल बाद एक बेटी का अपनी जिंदगी में स्वागत किया। बेटी के जन्म के बाद राम चरण और उनकी पत्नी अपनी लाडली के साथ एक्टर के माता-पिता के घर में शिफ्ट हो गए हैं। बेटी का राम चरण के घर में हुआ था शानदार स्वागत उपासना कामिनेनी ने बेटी के जन्म के बाद पति राम चरण, बेटी और पेट डॉग के साथ पहली फैमिली फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी। इस पोस्ट के साथ कैप्शन में उपासना ने लिखा था- 'हमारी नन्ही बच्ची के गर्मजोशी से स्वागत से अभिभूत हूं। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद।' राम चरण-उपासना लव स्टोरी राम चरण और उपासना ने साल 2012 में शादी की थी। कपल ने शादी से पहले एक-दूसरे को लम्बे समय तक डेट किया था। दोनों कॉलेज में एक-दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। जब राम चरण एक फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश गए थे, तब दोनों को प्यार का एहसास हुआ था और उस वक्त से दोनों एक-दूसरे के साथ हैं। बात करें राम चरण के वर्क फ्रंट की तो वह जल्द ही 'गेम चेंजर' में नजर आएंगे। इस फिल्म में वह पहली बार कियारा आडवाणी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे।

