Oscars: राम चरण, एनटीआर जूनियर और करण जौहर को मिला एकेडमी से जुड़ने का मौका, 398 नये सदस्यों की होगी एंट्री

Oscar Academy Invites New Members एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स ने इस साल अपने साथ जुड़ने वाले 398 नए सदस्यों की एक नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कई भारतीय नाम जैसे करण जौहर मणि रत्नम राम चरण और जूनियर एनटीआर शामिल हैं। इसके अलावा लिस्ट में हॉलीवुड की सिंगर टेलर स्विफ्ट और एक्टर के हुई क्वान भी नई लिस्ट का हिस्सा बनेंगे।

Ram Charan NTR Junior Karan Johar Among 398 Members. Photo- Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। 95वें एकेडमी अवॉर्ड्स में तेलुगु फिल्म आरआरआर के नाटू नाटू गाने की जीत ने देश का सम्मान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया था। फिल्म के निर्देशक एसएस राजामौली, एक्टर्स राम चरण और एनटीआर जूनियर समेत पूरी टीम समारोह में शामिल हुई थी। अब आरआरआर टीम के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हुई है। राम चरण और एनटीआर जूनियर को एकेडमी की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया है। आरआरआर को बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। पहली बार किसी भारतीय फिल्म को इस कैटेगरी में ऑस्कर मिला है। ऑस्कर अवॉर्ड देने वाली संस्था एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स ने इस साल अपने साथ जुड़ने वाले 398 नए सदस्यों के नामों का एलान किया है, जिनमें कई भारतीय कलाकार और फिल्मकार भी शामिल हैं। कौन-कौन है लिस्ट में शामिल? एनटीआर जूनियर और राम चरण के अलावा करण जौहर, सिद्धार्थ रॉय कपूर, मणि रत्नम, चैतन्य तम्हाने शामिल हैं। इनके साथ कास्टिंग डायरेक्टर केके सेंथिल कुमारंद और डॉक्यूमेंट्री मेकर शौनक सेन को भी इनवाइट किया गया है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेलर स्विफ्ट और के हुई क्वान जैसे सितारे भी आमंत्रित किये गये हैं। ऑस्कर में थी डाइवर्सिटी की कमी 2023 के ऑस्कर अवार्ड्स सम्पन्न होने के बाद कहा जा रहा था कि एकेडमी सिर्फ अपने वर्ग के लोगों को प्रमोट कर रही है। डाइवर्सिटी बढ़ाने के मकसद से नये सदस्यों को जोड़ा जा रहा है, जो अलग-अलग देशों और वर्गों से आते हैं। 398 नए लोगों की हुई एंट्री इस बार ऑस्कर अकादमी ने 398 लोगों को आमंत्रित किया है। अब अकादमी ग्रुप के मेंबर्स में दस हजार से भी ज्यादा लोग हैं। ये सदस्य वोटिंग के साथ अहम फैसलों को अंतिम रूप देने में भागीदारी निभाएंगे। ऑस्कर ग्रुप में अब 40% महिलांए, 34% एथनिक ग्रुप और 52% संयुक्त राज्य के बाहर के 50 देशों और क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। 10 मार्च को होगा अगला ऑस्कर ऑस्कर मेम्बरशिप के एलान के बाद अकादमी ने नए लोगों को बधाई दी है। अकादमी के सीईओ बिल क्रेमर और अकादमी के अध्यक्ष जेनेट यांग ने कहा- ''वे सिनेमाई विषयों की समझ करने वाले टैलेंट कद्र करते हैं। इसी क्रम में अगला ऑस्कर 10 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा।

