B ग्रेड फिल्म में काम करने को मजबूर हुए थे सुपरस्टार राजेश खन्ना, 35 साल छोटी हीरोइन संग दिए थे खूब बोल्ड सीन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं वक्त के सामने किसी की नहीं चलती, फिर चाहे वह कोई सुपरस्टार हो या आम इंसान। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उनका वक्त अच्छा था तब करोड़ों लड़कियों उन पर मरती थी, बैक टू बैक उनकी फिल्में हिट हो रही थी, फिल्ममेकर्स की लिस्ट में वे सबसे ऊपर थे।

लेकिन एक वक्त आया जब सफलता उनके दिमाग पर हावी हो गई और उन्हें अहंकार होने लगा, उनकी फिल्में फ्लॉप होती गईं। एक वक्त ऐसा भी आया जब कोई फिल्ममेकर उनके साथ काम नहीं करना चाहता था और फिर उन्हें 60 साल की उम्र में एक बी ग्रेड फिल्म में काम करना पड़ा।

कौन सी फिल्म थी यह यह फिल्म बोल्ड सीन्स से भरी थी और इसी वजह से चर्चा में रही। हम बात कर रहे हैं 2008 की फिल्म वफा: ए डेडली लव स्टोरी में काम किया था, जिसे अक्सर बी-ग्रेड या कम बजट की फिल्म बताया जाता है, जिसमें उनकी बहुत छोटी को-स्टार लैला खान के साथ बोल्ड सीन थे। अपने बाद के करियर में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और यह फिल्म अपने इंटीमेट सीन और सालों बाद इसकी लीड एक्ट्रेस के दुखद मर्डर की वजह से बदनाम हुई। अपने करियर के आखिर में आई यह फिल्म पैसे कमाने की कोशिश मानी गई, कुछ आलोचकों को कहानी कमजोर लगी लेकिन खन्ना की मौजूदगी तारीफ के काबिल थी।