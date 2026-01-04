क्या Govinda पर किसी और ने चलाई थी गोली? भांजी रागिनी का खुलासा- 'अस्पताल में 200 पुलिसवाले थे और...'
साल 2024 में गोविंदा (Govinda) को गोली लग गई थी। इस घटना ने उनके चाहने वालों को परेशान कर दिया था। अब एक्टर की भांजी और ससुराल गेंदा फूल की एक्ट्रेस र ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा (Govinda) भले ही बड़े पर्दे से नदारद हैं, लेकिन लाइमलाइट में बराबर बने हुए हैं। साल 2024 में तलाक की खबरों के बीच गोविंदा को पैर में गोली लग गई थी। इसके बाद वह अस्पताल में कई दिनों तक भर्ती थे।
बाद में गोविंदा ने रिवील किया था कि उनसे गलती से अपनी ही लाइसेंसी गन चल गई थी। वह उस वक्त गन को साफ कर रहे थे और जमीन पर गिरने से उनके पैर में गोली लग गई थी। अब रागिनी खन्ना ने बताया है कि क्या वाकई गोविंदा को गलती से गोली लगी थी या फिर किसी ने उन पर गोली चलाई थी।
किसने मारी थी गोविंदा को गोली?
विक्की लालवानी के साथ बातचीत में गोविंदा की भांजी रागिनी खन्ना (Ragini Khanna) ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि गोविंदा को गोली लग गई है, तब उनका क्या रिएक्शन था। एक्ट्रेस ने कहा, "मैं हॉस्पिटल गई थी। मम्मी ने मुझे बताया कि चिची मामा को गोली लग गई है। मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि उन्हें गोली किसने मारी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने खुद को गोली मार ली है और मैं काफी इमोशनल हो गई। मुझे बताया गया कि जब उनकी बंदूक गिरी तो गलती से गोली चल गई।"
यह भी पढ़ें- Govinda की पत्नी सुनीता ने बताया एक्टर का चल रहा अफेयर, बोलीं - 'उसे सिर्फ पैसा...'
पुलिस ने थी गोविंदा गन एक्सीडेंट की जांच
जनवरी 2025 में सैफ अली खान को चोरी करने के मकसद से उनके घर में घुसे शख्स ने चाकू से हमला कर दिया था। जब रागिनी खन्ना से पूछा गया कि क्या गोविंदा के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। तब एक्ट्रेस ने कहा, "जांच के लिए हॉस्पिटल में 200 पुलिस वाले और उनके घर के बाहर 50 पुलिस वाले थे। अगर यह सच नहीं होता तो आप ऐसी स्थिति से कैसे बच सकते हैं? मुझे हमारी पुलिस पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अपनी पूरी जांच की है और संतोषजनक नतीजे मिले हैं। क्योंकि अगर कोई और इसमें शामिल होता तो इतनी बड़ी हस्ती के साथ ऐसा करने के बाद वे बच नहीं पाते।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।