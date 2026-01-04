क्या Govinda पर किसी और ने चलाई थी गोली? भांजी रागिनी का खुलासा- 'अस्पताल में 200 पुलिसवाले थे और...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा (Govinda) भले ही बड़े पर्दे से नदारद हैं, लेकिन लाइमलाइट में बराबर बने हुए हैं। साल 2024 में तलाक की खबरों के बीच गोविंदा को पैर में गोली लग गई थी। इसके बाद वह अस्पताल में कई दिनों तक भर्ती थे।

बाद में गोविंदा ने रिवील किया था कि उनसे गलती से अपनी ही लाइसेंसी गन चल गई थी। वह उस वक्त गन को साफ कर रहे थे और जमीन पर गिरने से उनके पैर में गोली लग गई थी। अब रागिनी खन्ना ने बताया है कि क्या वाकई गोविंदा को गलती से गोली लगी थी या फिर किसी ने उन पर गोली चलाई थी।